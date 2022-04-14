https://ria.ru/20220414/sng-1783456802.html

Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД

Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022

Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД

Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе сейчас нет, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:50

2022-04-14T09:50

2022-04-14T10:12

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе сейчас нет, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует", - заявил Евдокимов РИА Новости.Он напомнил также, что именно СНГ стало основой для появления на постсоветском пространстве новых, "более продвинутых" интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии."Тот факт, что при нынешней непростой геополитической и экономической ситуации, нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз содружество остается ключевой диалоговой площадкой между бывшими советскими республиками, платформой для развития более продвинутых интеграционных объединений, свидетельствует о том, что такая модель совместного развития оказалась действительно успешной", - считает Евдокимов.По его оценке, за 30 лет своего существования СНГ прошло большой путь, "стало не только востребованной площадкой для политического диалога, но и существенно расширило спектр своей практической деятельности". "Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют", - привел пример он.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, снг, одкб, в мире