https://ria.ru/20220414/sng-1783456802.html
Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД
Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД
Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе сейчас нет, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:50
2022-04-14T09:50
2022-04-14T10:12
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
снг
одкб
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105733/72/1057337227_0:168:1461:990_1920x0_80_0_0_a825ead115f52bc201a379edb3c68cc0.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе сейчас нет, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует", - заявил Евдокимов РИА Новости.Он напомнил также, что именно СНГ стало основой для появления на постсоветском пространстве новых, "более продвинутых" интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии."Тот факт, что при нынешней непростой геополитической и экономической ситуации, нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз содружество остается ключевой диалоговой площадкой между бывшими советскими республиками, платформой для развития более продвинутых интеграционных объединений, свидетельствует о том, что такая модель совместного развития оказалась действительно успешной", - считает Евдокимов.По его оценке, за 30 лет своего существования СНГ прошло большой путь, "стало не только востребованной площадкой для политического диалога, но и существенно расширило спектр своей практической деятельности". "Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют", - привел пример он.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220414/sng-1783456184.html
https://ria.ru/20220414/sng-1783453274.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105733/72/1057337227_0:31:1461:1127_1920x0_80_0_0_b0daf871bd74e49e738e93bbe3d3722c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, евразийский экономический союз, снг, одкб, в мире
09:50 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет, заявили в МИД
Дипломат Евдокимов заявил, что реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе нет
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реальной альтернативы СНГ в евразийском регионе сейчас нет, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует", - заявил Евдокимов РИА Новости.
Он напомнил также, что именно СНГ
стало основой для появления на постсоветском пространстве новых, "более продвинутых" интеграционных объединений – ОДКБ
, ЕАЭС
, Союзного государства России
и Белоруссии
.
"Тот факт, что при нынешней непростой геополитической и экономической ситуации, нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз содружество остается ключевой диалоговой площадкой между бывшими советскими республиками, платформой для развития более продвинутых интеграционных объединений, свидетельствует о том, что такая модель совместного развития оказалась действительно успешной", - считает Евдокимов.
По его оценке, за 30 лет своего существования СНГ прошло большой путь, "стало не только востребованной площадкой для политического диалога, но и существенно расширило спектр своей практической деятельности". "Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют", - привел пример он.