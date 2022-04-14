https://ria.ru/20220414/sng-1783456184.html

Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД

Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022

Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД

Делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно, все зависит от политической воли властей Киева, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:47

2022-04-14T09:47

2022-04-14T10:12

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно, все зависит от политической воли властей Киева, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Вместе с тем с 2014 года Киев взял курс на сворачивание своей деятельности в организации – не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске. Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса", - заявил Евдокимов в интервью РИА Новости.По его словам, сейчас "сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ"."Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, снг