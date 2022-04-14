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Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
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Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД
Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД
Делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно, все зависит от политической воли властей Киева, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:47
2022-04-14T10:12
в мире
украина
снг
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно, все зависит от политической воли властей Киева, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Вместе с тем с 2014 года Киев взял курс на сворачивание своей деятельности в организации – не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске. Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса", - заявил Евдокимов в интервью РИА Новости.По его словам, сейчас "сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ"."Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220414/sovet-1783452690.html
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в мире, украина, снг
09:47 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
 
Участие Украины в СНГ зависит от политической воли Киева, заявили в МИД

В МИД заявили, что делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Делать прогнозы о перспективах участия Украины в СНГ сложно, все зависит от политической воли властей Киева, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Вместе с тем с 2014 года Киев взял курс на сворачивание своей деятельности в организации – не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске. Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса", - заявил Евдокимов в интервью РИА Новости.
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По его словам, сейчас "сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ".
"Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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