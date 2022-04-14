https://ria.ru/20220414/sng-1783453274.html

В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере

В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере - РИА Новости, 14.04.2022

В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере

Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:29

2022-04-14T09:29

2022-04-14T10:11

безопасность

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220328/sng-1780540067.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)