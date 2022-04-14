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В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере - РИА Новости, 14.04.2022
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В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере - РИА Новости, 14.04.2022
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере
Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:29
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безопасность
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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безопасность, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:29 14.04.2022 (обновлено: 10:11 14.04.2022)
 
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере

Дипломат Евдокимов: страны СНГ работают над созданием объединенной системы ПВО

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области
Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.
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