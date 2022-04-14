https://ria.ru/20220414/sng-1783453274.html
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере - РИА Новости, 14.04.2022
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере
Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:29
2022-04-14T09:29
2022-04-14T10:11
безопасность
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:29 14.04.2022 (обновлено: 10:11 14.04.2022)
В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере
Дипломат Евдокимов: страны СНГ работают над созданием объединенной системы ПВО