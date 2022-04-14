https://ria.ru/20220414/sng-1783451733.html

В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022

В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:16

2022-04-14T09:16

2022-04-14T10:12

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют взаимодействие по охране внешних границ на этом фоне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается", - заявил дипломат."Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, снг, политика