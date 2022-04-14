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В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022
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В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:16
2022-04-14T10:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
снг
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют взаимодействие по охране внешних границ на этом фоне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается", - заявил дипломат."Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, снг, политика
09:16 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
 
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ

Дипломат Евдокимов: попытки США закрепиться в СНГ в военном плане чреваты рисками

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют взаимодействие по охране внешних границ на этом фоне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается", - заявил дипломат.
"Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - подчеркнул он.
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