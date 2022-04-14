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В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:16
2022-04-14T09:16
2022-04-14T10:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки США и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, для Москвы это неприемлемо, и страны СНГ укрепляют взаимодействие по охране внешних границ на этом фоне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается", - заявил дипломат."Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, снг, политика
09:16 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
В МИД предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
Дипломат Евдокимов: попытки США закрепиться в СНГ в военном плане чреваты рисками