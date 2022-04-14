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МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ
МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022
МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ
Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:32
2022-04-14T03:32
2022-04-14T10:13
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС. Такая деятельность ведется", - заявил Евдокимов.Он подчеркнул, что в этой работе важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, одкб, шос, россия
03:32 14.04.2022 (обновлено: 10:13 14.04.2022)
МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ
МИД России: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ