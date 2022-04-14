https://ria.ru/20220414/sng-1783437215.html

МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ

МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ - РИА Новости, 14.04.2022

МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ

Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:32

2022-04-14T03:32

2022-04-14T10:13

в мире

снг

одкб

шос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС. Такая деятельность ведется", - заявил Евдокимов.Он подчеркнул, что в этой работе важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, снг, одкб, шос, россия