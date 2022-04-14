https://ria.ru/20220414/shtraf-1783482719.html

В Приамурье оштрафовали участников автопробега в поддержку ВС

В Приамурье оштрафовали участников автопробега в поддержку ВС - РИА Новости, 14.04.2022

В Приамурье оштрафовали участников автопробега в поддержку ВС

Около 40 участников автопробега в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, который прошел в Сковородинском районе Амурской области,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:52

2022-04-14T11:52

2022-04-14T12:11

общество

авто

амурская область

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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Около 40 участников автопробега в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, который прошел в Сковородинском районе Амурской области, получили штрафы в размере 5 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы района Кристина Ромашова.По данным администрации Сковородинского района, участниками "мощного автопробега" 2 апреля стали более 100 автомобилей. Колонна проехала по главной улице города Сковородино, а потом выехала на федеральную трассу и выстроилась в огромную букву Z. Спустя 1-1,5 недели в администрацию и полицию начали поступать жалобы от участников акции на пришедшие штрафы в 5 тысяч рублей за нарушение ПДД."На федеральной трассе, примерно в 20 километрах от Сковородино, начали выстраиваться в букву Z. Нужно было совершить маневры, сотрудники Госавтоинспекции сопровождали на своих автомобилях. Но никто не поехал за ГАИ, определенная колонна, примерно 40 машин, захотели по-своему совершить маневр. Какой-то, видимо, не очень хороший человек повернул не туда, за ним все поехали, и вот получилось нарушение ПДД. Конкретной определенной колонне пришли штрафы. Не всем. Я сама была участником на своей машине, мне пока не пришел штраф, я была в другой колонне, но каждый день сайт госуслуг проверяю", - рассказала Ромашова.Районная администрация оказывала содействие, но организацией занимались сами люди, инициатива исходила от них самих, заверила собеседница. "Мы просто оказали содействие в проведении мероприятия, и все. Глава района здесь совсем не при чем. Мы просто помогли, да, такое было, администрация флаги раздавала. Мы не можем быть организаторами, мы где-то посередине", - прокомментировала собеседница агентства.В областном союзе организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Амурской области" сообщили РИА Новости, что они также не были организаторами автопробега 2 апреля.В полиции пока не комментируют ситуацию.

https://ria.ru/20220310/avtoprobeg-1777454731.html

https://ria.ru/20220303/avtoprobeg-1776246083.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, амурская область