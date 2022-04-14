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В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 14.04.2022
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение
Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, проинформировали в правительстве региона после сообщения об... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:25
2022-04-14T16:23
образование - общество
обострение ситуации в днр и лнр
общество
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брянская область
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, проинформировали в правительстве региона после сообщения об обстреле погранпоста и поселка Климово. Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь."В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.
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образование - общество, общество, россия, украина, брянская область, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование
14:25 14.04.2022 (обновлено: 16:23 14.04.2022)
 
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение

Школы в приграничных районах Брянской области переводят на дистанционное обучение

© РИА Новости / Алексей Владыкин / Перейти в фотобанкШкольные стулья
Школьные стулья - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Владыкин
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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, проинформировали в правительстве региона после сообщения об обстреле погранпоста и поселка Климово. Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.
"В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.
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