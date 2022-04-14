https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html

В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение

В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение - РИА Новости, 14.04.2022

В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение

Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, проинформировали в правительстве региона после сообщения об... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:25

2022-04-14T14:25

2022-04-14T16:23

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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, проинформировали в правительстве региона после сообщения об обстреле погранпоста и поселка Климово. Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь."В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220224/shkoly-1774647806.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

образование - общество, общество, россия, украина, брянская область, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование