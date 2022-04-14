https://ria.ru/20220414/servis-1783527402.html

Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис

Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис - РИА Новости, 14.04.2022

Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), услугами которой пользуются более 8 тысяч компаний, запустит собственный платежный сервис, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:42

2022-04-14T14:42

2022-04-14T14:42

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783526550_74:853:2199:2048_1920x0_80_0_0_0725e819b6e5cfd609f86088572e774d.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), услугами которой пользуются более 8 тысяч компаний, запустит собственный платежный сервис, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Он (платежный сервис - ред.) позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете", - говорится в сообщении центра."Наша цель - сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис - еще один шаг к достижению этой цели", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик. По его словам, "каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей".Михайлик добавил, что у сервиса по работе с B2B-платежами на платформе "Мой экспорт" нет аналогов. "Прямо на платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги", - рассказал он.Следующий этап - подключение к платежному сервису платформы "Мой экспорт" банков-партнеров, сказал Михайлик."В июле 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые банки, а в первой половине 2023 года планируется, что к нему подключится большинство банков, которые работают в сфере ВЭД", - заключил он.

https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html

https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика