https://ria.ru/20220414/servis-1783527402.html
Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис
Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис - РИА Новости, 14.04.2022
Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), услугами которой пользуются более 8 тысяч компаний, запустит собственный платежный сервис, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:42
2022-04-14T14:42
2022-04-14T14:42
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), услугами которой пользуются более 8 тысяч компаний, запустит собственный платежный сервис, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Он (платежный сервис - ред.) позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете", - говорится в сообщении центра."Наша цель - сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис - еще один шаг к достижению этой цели", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик. По его словам, "каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей".Михайлик добавил, что у сервиса по работе с B2B-платежами на платформе "Мой экспорт" нет аналогов. "Прямо на платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги", - рассказал он.Следующий этап - подключение к платежному сервису платформы "Мой экспорт" банков-партнеров, сказал Михайлик."В июле 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые банки, а в первой половине 2023 года планируется, что к нему подключится большинство банков, которые работают в сфере ВЭД", - заключил он.
https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html
https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), услугами которой пользуются более 8 тысяч компаний, запустит собственный платежный сервис, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Он (платежный сервис - ред.) позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете", - говорится в сообщении центра
.
"Наша цель - сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис - еще один шаг к достижению этой цели", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик. По его словам, "каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей".
Михайлик добавил, что у сервиса по работе с B2B-платежами на платформе "Мой экспорт" нет аналогов. "Прямо на платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги", - рассказал он.
Следующий этап - подключение к платежному сервису платформы "Мой экспорт" банков-партнеров, сказал Михайлик.
"В июле 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые банки, а в первой половине 2023 года планируется, что к нему подключится большинство банков, которые работают в сфере ВЭД", - заключил он.