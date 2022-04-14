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Британия ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича - РИА Новости, 14.04.2022
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Британия ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича
Британия ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича - РИА Новости, 14.04.2022
Британия ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича
Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:14
2022-04-14T19:15
лиз трасс
россия
украина
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
роман абрамович
владимир путин
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ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, говорится в сообщении британского МИД."Великобритания сегодня ввела санкции против Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, в результате чего общее число олигархов, членов их семей и партнеров, подвергшихся санкциям с февраля, достигло 106", - отмечается в сообщении.По словам главы МИД Лиз Трасс, которые приводят в МИД, британское правительство заморозит активы, связанные с этими бизнесменами, на общую сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов, что станет "крупнейшей акцией по замораживанию активов в истории Великобритании". Кроме того, на Давидовича был наложен запрет на поездки в страну, отмечается в сообщении МИД.Указывается, что эти санкции были согласованы с действиями, предпринятыми властями Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) ранее на этой неделе, о замораживании активов, предположительно связанных с бизнесменом Романом Абрамовичем, на сумму свыше 5 миллиардов фунтов стерлингов.В МИД подчеркнули, что Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича. "Корпоративные документы показывают, что Тененбаум получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем, 24 февраля, сразу после незаконного вторжения России на Украину. В отношении Тененбаума, который является директором футбольного клуба "Челси", применяется замораживание активов. Давидович был описан Forbes как "гораздо менее заметная правая рука Абрамовича", и в марте 2022 года он приобрел Evrington Investments у Тененбаума. На него распространяются меры по замораживанию активов и запрету на поездки", - пояснили в ведомстве.Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы от сделки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html
https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html
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лиз трасс, россия, украина, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, роман абрамович, владимир путин, в мире
19:14 14.04.2022 (обновлено: 19:15 14.04.2022)
 
Британия ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича

МИД Британии ввел санкции против российских бизнесменов Тененбаума и Давидовича

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, говорится в сообщении британского МИД.
"Великобритания сегодня ввела санкции против Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, в результате чего общее число олигархов, членов их семей и партнеров, подвергшихся санкциям с февраля, достигло 106", - отмечается в сообщении.
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По словам главы МИД Лиз Трасс, которые приводят в МИД, британское правительство заморозит активы, связанные с этими бизнесменами, на общую сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов, что станет "крупнейшей акцией по замораживанию активов в истории Великобритании". Кроме того, на Давидовича был наложен запрет на поездки в страну, отмечается в сообщении МИД.
Указывается, что эти санкции были согласованы с действиями, предпринятыми властями Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) ранее на этой неделе, о замораживании активов, предположительно связанных с бизнесменом Романом Абрамовичем, на сумму свыше 5 миллиардов фунтов стерлингов.

"Мы будем продолжать применять санкции до тех пор, пока (президент РФ) Путин не потерпит неудачу на Украине. Ничто и никто не исключается из обсуждения", - добавила Трасс.

В МИД подчеркнули, что Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича. "Корпоративные документы показывают, что Тененбаум получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем, 24 февраля, сразу после незаконного вторжения России на Украину. В отношении Тененбаума, который является директором футбольного клуба "Челси", применяется замораживание активов. Давидович был описан Forbes как "гораздо менее заметная правая рука Абрамовича", и в марте 2022 года он приобрел Evrington Investments у Тененбаума. На него распространяются меры по замораживанию активов и запрету на поездки", - пояснили в ведомстве.
Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы от сделки.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Лиз ТрассРоссияУкраинаВеликобританияСанкцииСанкции в отношении РоссииРоман АбрамовичВладимир ПутинВ мире
 
 
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