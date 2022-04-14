https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783451221.html
Санкции повлияли на страны Евразийского экономического союза, заявили в МИД
Санкции повлияли на страны Евразийского экономического союза, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Санкции повлияли на страны Евразийского экономического союза, заявили в МИД
Беспрецедентные по своим масштабам незаконные санкции Запада против РФ и Белоруссии повлияли на страны Евразийского экономического союза, "пятерка" работает над РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:12
2022-04-14T09:12
2022-04-14T10:12
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Беспрецедентные по своим масштабам незаконные санкции Запада против РФ и Белоруссии повлияли на страны Евразийского экономического союза, "пятерка" работает над нивелированием последствий, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Безусловно, введенные Западом в последние месяцы в отношении России и Белоруссии беспрецедентные по своим масштабам незаконные односторонние ограничительные меры не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка", - заявил дипломат."Основное внимание "пятерки" уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами – как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения", - подчеркнул Евдокимов.Западные страны ввели множественные санкции из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:12 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
Санкции повлияли на страны Евразийского экономического союза, заявили в МИД
МИД: cанкции против России повлияли на страны Евразийского экономического союза