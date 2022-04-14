https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783449697.html
Москва сумела приспособиться к санкциям, заявили в МИД
Москва сумела приспособиться к санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Москва сумела приспособиться к санкциям, заявили в МИД
Москва сумела приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарным группам вышла практически на самообеспечение, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:03
2022-04-14T09:03
2022-04-14T10:12
экономика
санкции в отношении россии
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Москва сумела приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарным группам вышла практически на самообеспечение, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение", - сказал он.По словам Евдокимова, совместные со странами-участницами ЕАЭС проекты в промышленной и агропромышленной сферах становятся еще более актуальными сейчас."Мы это слышим и от наших партнеров по Союзу. Большое содействие в этом вопросе странам оказывает Евразийская экономическая комиссия, которая обобщает различные перспективные проекты и готовит предложения по их совместной реализации", - пояснил он.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
09:03 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
Москва сумела приспособиться к санкциям, заявили в МИД
В МИД заявили, что Москва вышла на самообеспечение по основным сельскозяйственным товарам