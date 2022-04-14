https://ria.ru/20220414/reznik-1783599515.html

Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей

Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей - РИА Новости, 14.04.2022

Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, проходящий обвиняемым по делу о наркотиках, взыскал моральный ущерб от действий следователей в 30... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:58

2022-04-14T18:58

2022-04-14T18:58

максим резник

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербургский городской суд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, проходящий обвиняемым по делу о наркотиках, взыскал моральный ущерб от действий следователей в 30 тысяч рублей, сообщил его адвокат Михаил Пашинский."Мы подали иск к СК о компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей, суд удовлетворил иск, но в размере 30 тысяч рублей", - сказал РИА Новости Пашинский.Как добавил адвокат, Резник в иске указывал, что моральный вред был причинен за неправомерное лишение его возможности участвовать в выборах в Законодательное собрание летом 2021 года. Тогда он находился под домашним арестом и не мог посетить нотариуса, чтобы заверить документы для участия в выборах. Резник обращался к следователям за разрешением этих действий, но ему отказали. Позже Санкт-Петербургский городской суд признал отказы Резнику незаконными.Комментарием суда и правоохранителей РИА Новости не располагает.В июне 2021 года Октябрьский районный суд избрал меру пресечения Резнику в виде домашнего ареста на два месяца по ходатайству следствия. Резнику предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотических средств. Санкции по этой статье предусматривают либо штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает. По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.Защита депутата обжаловала меру пресечения и ее продление, но жалобы не были удовлетворены городским судом. В июле 2021 года Резник сообщил, что прекращает избирательную кампанию в Законодательное собрание Петербурга нового созыва. По его словам, это было связано с отказами от следователя на посещение нотариуса для организации сбора подписей в его поддержку как самовыдвиженца.

https://ria.ru/20220331/feyki-1781101691.html

https://ria.ru/20220305/galyamina-1776770865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

максим резник, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия