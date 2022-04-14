Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей
Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей морального ущерба
© Фото : Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаБывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, проходящий обвиняемым по делу о наркотиках, взыскал моральный ущерб от действий следователей в 30 тысяч рублей, сообщил его адвокат Михаил Пашинский.
"Мы подали иск к СК о компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей, суд удовлетворил иск, но в размере 30 тысяч рублей", - сказал РИА Новости Пашинский.
Как добавил адвокат, Резник в иске указывал, что моральный вред был причинен за неправомерное лишение его возможности участвовать в выборах в Законодательное собрание летом 2021 года. Тогда он находился под домашним арестом и не мог посетить нотариуса, чтобы заверить документы для участия в выборах. Резник обращался к следователям за разрешением этих действий, но ему отказали. Позже Санкт-Петербургский городской суд признал отказы Резнику незаконными.
Комментарием суда и правоохранителей РИА Новости не располагает.
В июне 2021 года Октябрьский районный суд избрал меру пресечения Резнику в виде домашнего ареста на два месяца по ходатайству следствия. Резнику предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотических средств. Санкции по этой статье предусматривают либо штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает. По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.
Защита депутата обжаловала меру пресечения и ее продление, но жалобы не были удовлетворены городским судом. В июле 2021 года Резник сообщил, что прекращает избирательную кампанию в Законодательное собрание Петербурга нового созыва. По его словам, это было связано с отказами от следователя на посещение нотариуса для организации сбора подписей в его поддержку как самовыдвиженца.