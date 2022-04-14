https://ria.ru/20220414/posevnaya-1783526974.html

Посевной материал для ДНР и ЛНР сможет предоставить Ленинградская область

Посевной материал для ДНР и ЛНР сможет предоставить Ленинградская область - РИА Новости, 14.04.2022

Посевной материал для ДНР и ЛНР сможет предоставить Ленинградская область

В Ленинградской области будет организован сбор посевного материала в поддержку аграриев из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:39

2022-04-14T14:39

2022-04-14T14:39

александр дрозденко

ленинградская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. В Ленинградской области будет организован сбор посевного материала в поддержку аграриев из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства региона."Есть просьба посмотреть наши возможности для помощи в семенном материале, чтобы провести весенние полевые работы в Луганской и Донецкой республиках", - сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Отмечается, что в Ленинградской области запас семян яровых зерновых культур составляет 110% от собственных потребности, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100 % от потребности.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20200312/1568490129.html

https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html

ленинградская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр дрозденко, ленинградская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, экономика