https://ria.ru/20220414/plotina-1783617647.html

Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны

Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны

Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, ее подрыв грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:34

2022-04-14T21:34

2022-04-14T22:41

в мире

константиновка

донецкая железная дорога

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, ее подрыв грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Речь идет о водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске."В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", — сказал Мизинцев.По его словам, после ухода воды на всей территории затопления окажется поврежденной система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний.Кроме того, в Константиновке (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, добавил генерал. По информации Минобороны, ее планируется разрушить, чтобы обвинить российских военных в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. В результате западные СМИ растиражируют очередной фейк "о бесчинствах русских", подчеркнул Мизинцев."Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/sapery-1783253025.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783162423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, константиновка, донецкая железная дорога, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины