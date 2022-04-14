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Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 14.04.2022
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Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны
Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны
Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, ее подрыв грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:34
2022-04-14T22:41
в мире
константиновка
донецкая железная дорога
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, ее подрыв грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Речь идет о водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске."В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", — сказал Мизинцев.По его словам, после ухода воды на всей территории затопления окажется поврежденной система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний.Кроме того, в Константиновке (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, добавил генерал. По информации Минобороны, ее планируется разрушить, чтобы обвинить российских военных в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. В результате западные СМИ растиражируют очередной фейк "о бесчинствах русских", подчеркнул Мизинцев."Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/sapery-1783253025.html
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в мире, константиновка, донецкая железная дорога, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
21:34 14.04.2022 (обновлено: 22:41 14.04.2022)
 
Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, сообщили в Минобороны

Представитель Минобороны Мизинцев предупредил о минировании плотины на Углегорской ТЭС

© AP Photo / Oleksandr RatushniakВоеннослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские боевики заминировали плотину в ДНР, ее подрыв грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Речь идет о водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске.
"В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", — сказал Мизинцев.
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления окажется поврежденной система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний.
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Кроме того, в Константиновке (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, добавил генерал. По информации Минобороны, ее планируется разрушить, чтобы обвинить российских военных в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. В результате западные СМИ растиражируют очередной фейк "о бесчинствах русских", подчеркнул Мизинцев.
"Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — заключил он.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
В миреКонстантиновкаДонецкая железная дорогаНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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