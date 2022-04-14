https://ria.ru/20220414/plen-1783466914.html

Минобороны подтвердило сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе

Минобороны подтвердило сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны подтвердило сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе

За минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:50

2022-04-14T10:50

2022-04-14T12:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.В свою очередь, в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что всего "по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов".Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420232.html

https://ria.ru/20220413/plen-1783263198.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр