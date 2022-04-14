10:50 14.04.2022 (обновлено: 12:02 14.04.2022)
Минобороны подтвердило сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе
Минобороны подтвердило добровольную сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров", — сказал генерал-майор.
В свою очередь, в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что всего "по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов".
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.