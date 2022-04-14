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Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/plen-1783447032.html
Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР
Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР - РИА Новости, 14.04.2022
Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР
Еще более 300 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе, следует из заявления Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:27
2022-04-14T09:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Еще более 300 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе, следует из заявления Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Как сообщало накануне российское Минобороны, по данным на утро среды, оружие сложили 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420232.html
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в мире
08:27 14.04.2022 (обновлено: 09:34 14.04.2022)
 
Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР

Штаб теробороны ДНР: к вечеру 13 апреля в плен сдались уже 1350 украинских морпехов

© МВД ДНРВоеннослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе. Кадр видео
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе. Кадр видео
© МВД ДНР
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Еще более 300 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе, следует из заявления Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

"Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов", — говорится в сообщении.

Как сообщало накануне российское Минобороны, по данным на утро среды, оружие сложили 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
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По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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