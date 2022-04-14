PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром"
PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип польской нефтегазовой компании "PGNiG"
Логотип польской нефтегазовой компании "PGNiG". Архивное фото
ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома", сообщает польская компания.
Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск полькой PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в мае 2018 года.
"PGNiG подала апелляцию на решение Суда Европейского союза от 2 февраля 2022 года, который отклонил жалобу компании на решение Европейской комиссии от 2018 года, принявшей предложенные "Газпромом" обязательства, направленные на прекращение использования нерыночных практик в странах ЕС", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в ряде стран Евросоюза. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. После длительного диалога ЕК в мае 2018 года завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств, касающихся работы в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании.
В частности, "Газпром" должен был снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе. Клиенты из региона также получали право требовать от "Газпрома" более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.
В PGNiG заявили, что компания "поддерживает свою прежнюю негативную оценку обязательств "Газпрома", принятых в рамках урегулирования, завершающего антимонопольное разбирательство Еврокомиссии". По оценке компании, обязательства "Газпрома" "не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы".
PGNiG рассчитывает, что Суд Европейского союза "разделит аргументацию, указанную в апелляции, а действия "Газпрома", заключающиеся в злоупотреблении доминирующим положением, встретятся с решительной реакцией Европейской комиссии, чтобы на самом деле обеспечить равные условия конкуренции на европейском рынке газа".