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PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром" - РИА Новости, 14.04.2022
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PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром"
PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром" - РИА Новости, 14.04.2022
PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром"
Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома", сообщает польская компания. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:39
2022-04-14T15:39
в мире
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома", сообщает польская компания.Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск полькой PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в мае 2018 года."PGNiG подала апелляцию на решение Суда Европейского союза от 2 февраля 2022 года, который отклонил жалобу компании на решение Европейской комиссии от 2018 года, принявшей предложенные "Газпромом" обязательства, направленные на прекращение использования нерыночных практик в странах ЕС", - говорится в сообщении.Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в ряде стран Евросоюза. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. После длительного диалога ЕК в мае 2018 года завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств, касающихся работы в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании.В частности, "Газпром" должен был снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе. Клиенты из региона также получали право требовать от "Газпрома" более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.В PGNiG заявили, что компания "поддерживает свою прежнюю негативную оценку обязательств "Газпрома", принятых в рамках урегулирования, завершающего антимонопольное разбирательство Еврокомиссии". По оценке компании, обязательства "Газпрома" "не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы".PGNiG рассчитывает, что Суд Европейского союза "разделит аргументацию, указанную в апелляции, а действия "Газпрома", заключающиеся в злоупотреблении доминирующим положением, встретятся с решительной реакцией Европейской комиссии, чтобы на самом деле обеспечить равные условия конкуренции на европейском рынке газа".
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в мире, газпром, pgnig, евросоюз, экономика, польша, россия, природный газ, европа, суд европейского союза
15:39 14.04.2022
 
PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на "Газпром"

PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип польской нефтегазовой компании "PGNiG"
Логотип польской нефтегазовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип польской нефтегазовой компании "PGNiG". Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу на антимонопольные практики "Газпрома", сообщает польская компания.
Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск полькой PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в мае 2018 года.
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"PGNiG подала апелляцию на решение Суда Европейского союза от 2 февраля 2022 года, который отклонил жалобу компании на решение Европейской комиссии от 2018 года, принявшей предложенные "Газпромом" обязательства, направленные на прекращение использования нерыночных практик в странах ЕС", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в ряде стран Евросоюза. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. После длительного диалога ЕК в мае 2018 года завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств, касающихся работы в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании.
В частности, "Газпром" должен был снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе. Клиенты из региона также получали право требовать от "Газпрома" более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.
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В PGNiG заявили, что компания "поддерживает свою прежнюю негативную оценку обязательств "Газпрома", принятых в рамках урегулирования, завершающего антимонопольное разбирательство Еврокомиссии". По оценке компании, обязательства "Газпрома" "не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы".
PGNiG рассчитывает, что Суд Европейского союза "разделит аргументацию, указанную в апелляции, а действия "Газпрома", заключающиеся в злоупотреблении доминирующим положением, встретятся с решительной реакцией Европейской комиссии, чтобы на самом деле обеспечить равные условия конкуренции на европейском рынке газа".
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