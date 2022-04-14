Ульяновские ковидные госпитали продолжают перепрофилировать
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациентка в регистратуре городской поликлиники
УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. Отделения ковидных госпиталей в Ульяновской области продолжают перепрофилировать для оказания плановой помощи жителям, однако вопросы профилактики и недопущения распространения коронавируса по-прежнему актуальны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Несмотря на снижение темпов заболеваемости COVID-19 относительно среднероссийских показателей, уровень заболеваемости в регионе пока остается высоким. Мы продолжаем держать ситуацию на особом контроле. Важно также соблюдать самоизоляцию в случае появления признаков заболевания, меры безопасности и дезинфекции в общественном транспорте, не нужно забывать о вакцинации и ревакцинации", - приводит пресс-служба слова губернатора области Алексея Русских, под чьим руководством прошло заседание штаба по развитию региона.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в области до конца апреля сохраняется масочный режим. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 200 тысяч случаев заражения ковидом. Однако в апреле сложилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Если в начале месяца ежедневный прирост составлял порядка 450 случаев, то теперь – около 200. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 3140 человек, на стационарном – 557. Всего в регионе развернуто 868 коек, из них свободно 35%, говорится в сообщении пресс-службы.
"В настоящее время в ЦГКБ Ульяновска функционирует 711 коек для пациентов с COVID-19. При этом ежедневное количество пациентов, находящихся в больнице, не превышает 480 человек. Решено перевести сто коек учреждения на плановый режим. Работа по дезинфекции помещений будет завершена в ближайшие десять дней, после чего возобновится госпитализация пациентов с другими заболеваниями", - приводит пресс-служба слова министра регионального здравоохранения Александра Гашкова.
В область продолжают поступать лекарственные препараты и средства для диагностики COVID-19, а также вакцины. На текущей неделе регион получил более 14500 упаковок противовирусного препарата "Арбидол", 750 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" для профилактики коронавируса среди подростков и более 112 тысяч тестов на определение COVID-19, отметили в пресс-службе.