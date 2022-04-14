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В Анкаре анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/peregovory-1783473061.html
В Анкаре анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским
В Анкаре анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022
В Анкаре анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:16
2022-04-14T11:41
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Наш господин президент продолжит в ближайшие дни переговоры с лидерами, мы, в свою очередь, держим постоянную телефонную связь с нашими российскими и украинскими коллегами. У меня были переговоры с украинской делегацией, представленной на переговорах с Москвой. С российской стороной также поддерживаются постоянные контакты", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.По его словам, атмосфера на переговорах Москвы и Киева поменялась. "Но мы не теряем надежды, продолжаем наши дипломатические усилия для организации встречи лидеров, для достижения устойчивого прекращения огня. Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным", - сказал он.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782291357.html
https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781010113.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:16 14.04.2022 (обновлено: 11:41 14.04.2022)
 
В Анкаре анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Наш господин президент продолжит в ближайшие дни переговоры с лидерами, мы, в свою очередь, держим постоянную телефонную связь с нашими российскими и украинскими коллегами. У меня были переговоры с украинской делегацией, представленной на переговорах с Москвой. С российской стороной также поддерживаются постоянные контакты", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
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По его словам, атмосфера на переговорах Москвы и Киева поменялась. "Но мы не теряем надежды, продолжаем наши дипломатические усилия для организации встречи лидеров, для достижения устойчивого прекращения огня. Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным", - сказал он.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Мединский продолжает переговоры с Украиной, заявил Песков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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