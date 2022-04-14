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В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/opzzh-1783499322.html
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"
Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:00
2022-04-14T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
государственное бюро расследований украины
оппозиционная платформа - за жизнь
мариуполь
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом в Telegram-канале сообщило Госбюро расследований."ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета на возможном содействии стране-агрессору. По оперативной информации, он является бывшим мужем экс генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской", — говорится в заявлении.По данным украинского онлайн-издания "Думская", задержанный — Владимир Клименко. Сама Поклонская в мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опровергла информацию о том, что Клименко — ее бывший муж.По информации ведомства, он выступал за восстановление экономических связей с Россией. Госбюро также утверждает, что перед началом российской военной операции задержанный на своей странице в соцсетях призывал к свержению действующей власти.Во вторник СБУ также задержала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд постановил взять его под стражу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783458798.html
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в мире, украина, государственное бюро расследований украины, оппозиционная платформа - за жизнь, мариуполь, одесса, ситуация в днр и лнр
13:00 14.04.2022 (обновлено: 17:59 14.04.2022)
 
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"

В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь"

© Фото : Державне бюро розслідуваньСотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Сотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии Оппозиционная платформа — За жизнь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Державне бюро розслідувань
Сотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом в Telegram-канале сообщило Госбюро расследований.
"ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета на возможном содействии стране-агрессору. По оперативной информации, он является бывшим мужем экс генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской", — говорится в заявлении.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:03
На Украине арестовали имущество Медведчука
По данным украинского онлайн-издания "Думская", задержанный — Владимир Клименко. Сама Поклонская в мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опровергла информацию о том, что Клименко — ее бывший муж.
По информации ведомства, он выступал за восстановление экономических связей с Россией.
Госбюро также утверждает, что перед началом российской военной операции задержанный на своей странице в соцсетях призывал к свержению действующей власти.
Во вторник СБУ также задержала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд постановил взять его под стражу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Стефанчук заявил, что фракции "Оппозиционной платформы" в Раде не будет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныОппозиционная платформа - За жизньМариупольОдессаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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