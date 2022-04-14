13:00 14.04.2022 (обновлено: 17:59 14.04.2022)
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"
В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь"
© Фото : Державне бюро розслідуваньСотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
© Фото : Державне бюро розслідувань
Сотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом в Telegram-канале сообщило Госбюро расследований.
"ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета на возможном содействии стране-агрессору. По оперативной информации, он является бывшим мужем экс генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской", — говорится в заявлении.
По данным украинского онлайн-издания "Думская", задержанный — Владимир Клименко. Сама Поклонская в мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опровергла информацию о том, что Клименко — ее бывший муж.
По информации ведомства, он выступал за восстановление экономических связей с Россией.
Госбюро также утверждает, что перед началом российской военной операции задержанный на своей странице в соцсетях призывал к свержению действующей власти.
Во вторник СБУ также задержала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд постановил взять его под стражу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.