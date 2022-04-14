https://ria.ru/20220414/opzzh-1783499322.html

В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"

В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022

В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"

Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:00

2022-04-14T13:00

2022-04-14T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

государственное бюро расследований украины

оппозиционная платформа - за жизнь

мариуполь

одесса

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом в Telegram-канале сообщило Госбюро расследований."ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета на возможном содействии стране-агрессору. По оперативной информации, он является бывшим мужем экс генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской", — говорится в заявлении.По данным украинского онлайн-издания "Думская", задержанный — Владимир Клименко. Сама Поклонская в мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опровергла информацию о том, что Клименко — ее бывший муж.По информации ведомства, он выступал за восстановление экономических связей с Россией. Госбюро также утверждает, что перед началом российской военной операции задержанный на своей странице в соцсетях призывал к свержению действующей власти.Во вторник СБУ также задержала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд постановил взять его под стражу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783458798.html

https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, государственное бюро расследований украины, оппозиционная платформа - за жизнь, мариуполь, одесса, ситуация в днр и лнр