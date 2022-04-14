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Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ по Украине за изобилие фейков - РИА Новости, 14.04.2022
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https://ria.ru/20220414/obse-1783595158.html
Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ по Украине за изобилие фейков
Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ по Украине за изобилие фейков - РИА Новости, 14.04.2022
Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ по Украине за изобилие фейков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что в доклад ОБСЕ о событиях на Украине включили только фейковые сообщения против России,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:37
2022-04-14T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
обсе
в мире
татьяна москалькова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что в доклад ОБСЕ о событиях на Украине включили только фейковые сообщения против России, что не соответствует американским и европейским системам аналитики, где принято отражать мнение всех сторон."ОБСЕ выпустила более чем 100-страничный доклад о событиях на Украине в период с 24 февраля по 1 апреля. Эксперты организации пришли к выводу, что за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе несут ответственность российские войска… Печально осознавать, что в докладе ОБСЕ включены только обвиняющие Россию украинские фейковые сообщения. Отмечу, данный подход не соответствует общепринятой американской и европейской системам аналитики и журналистики, где принято отражать мнение всех участников событий", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что миссия брала информацию из СМИ и украинских правительственных и неправительственных источников, а также привела информацию из российских СМИ о разрушении роддома и театра. "В случае с разрушением Мариупольского драматического театра сотрудники ОБСЕ утверждают, что миссия "опиралась на информацию СМИ и несколько украинских правительственных и неправительственных источников". По этому поводу есть что сказать", - сообщила Москалькова и указала, что роддом был эвакуирован украинскими войсками, а на месте роддома "были оборудованы огневые точки батальона "Азов"."На первых кадрах, опубликованных с места событий, нет ни раненых, ни вообще гражданских лиц. Первые кадры с ранеными появляются только на следующий день, 9 марта. При этом местные жители утверждают, что в роддоме на момент обстрела не было ни рожениц, ни персонала", - отметила омбудсмен.Что касается драмтеатра в Мариуполе, то уполномоченный привела данные из соцсетей и новостных каналов о непричастности российской армии к подрыву. "Ещё 12 и 13 марта в социальных сетях были опубликованы утечки информации, что боевики "Азова" планируют осуществить подрыв драмтеатра в качестве провокации для дальнейшего обвинения российской армии", - написала Москалькова. Кроме того, омбудсмен указала, что это не первое подобное действие со стороны ОБСЕ. "Миссия ОБСЕ 7 лет старательно не замечала обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса", - добавила она.В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР. За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/feyki-1783375929.html
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обсе, в мире, татьяна москалькова, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:37 14.04.2022 (обновлено: 18:58 14.04.2022)
 
Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ по Украине за изобилие фейков

Москалькова: в доклад ОБСЕ по Украине включены только обвиняющие Россию фейки

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что в доклад ОБСЕ о событиях на Украине включили только фейковые сообщения против России, что не соответствует американским и европейским системам аналитики, где принято отражать мнение всех сторон.
"ОБСЕ выпустила более чем 100-страничный доклад о событиях на Украине в период с 24 февраля по 1 апреля. Эксперты организации пришли к выводу, что за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе несут ответственность российские войска… Печально осознавать, что в докладе ОБСЕ включены только обвиняющие Россию украинские фейковые сообщения. Отмечу, данный подход не соответствует общепринятой американской и европейской системам аналитики и журналистики, где принято отражать мнение всех участников событий", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что миссия брала информацию из СМИ и украинских правительственных и неправительственных источников, а также привела информацию из российских СМИ о разрушении роддома и театра. "В случае с разрушением Мариупольского драматического театра сотрудники ОБСЕ утверждают, что миссия "опиралась на информацию СМИ и несколько украинских правительственных и неправительственных источников". По этому поводу есть что сказать", - сообщила Москалькова и указала, что роддом был эвакуирован украинскими войсками, а на месте роддома "были оборудованы огневые точки батальона "Азов".
"На первых кадрах, опубликованных с места событий, нет ни раненых, ни вообще гражданских лиц. Первые кадры с ранеными появляются только на следующий день, 9 марта. При этом местные жители утверждают, что в роддоме на момент обстрела не было ни рожениц, ни персонала", - отметила омбудсмен.
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Что касается драмтеатра в Мариуполе, то уполномоченный привела данные из соцсетей и новостных каналов о непричастности российской армии к подрыву. "Ещё 12 и 13 марта в социальных сетях были опубликованы утечки информации, что боевики "Азова" планируют осуществить подрыв драмтеатра в качестве провокации для дальнейшего обвинения российской армии", - написала Москалькова. Кроме того, омбудсмен указала, что это не первое подобное действие со стороны ОБСЕ. "Миссия ОБСЕ 7 лет старательно не замечала обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса", - добавила она.
В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР. За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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