https://ria.ru/20220414/nominatsii-1783556930.html

Три новые номинации появятся во всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Три новые номинации появятся во всероссийском конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 14.04.2022

Три новые номинации появятся во всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Всероссийский конкурс "Экспортер года" с текущего года пополнится еще тремя номинациями — самый ответственный ESG-экспортер, лучший молодой... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:19

2022-04-14T16:19

2022-04-14T16:19

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Экспортер года" с текущего года пополнится еще тремя номинациями — самый ответственный ESG-экспортер, лучший молодой предприниматель-экспортер и лучшая женщина-экспортер, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Одна из новых номинаций конкурса "Экспортер года" связана с ESG. Наши компании уже давно и прочно включены в мировую повестку устойчивого развития, и новая номинация поможет нам выбрать лучших из лучших, тех, кто внедряет ESG-практики в бизнес-процессы с максимальным эффектом. Что касается лучшей женщины-экспортера и лучшего молодого предпринимателя, то эти номинации - логичное продолжение ESG-повестки, точнее, буквы S - social", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Все мы знаем, что путь женщины в бизнесе сложнее и требует большой концентрации, а молодым предпринимателям зачастую нелегко преодолевать барьеры, которые возникают на экспортном пути", - добавила она.Таким образом, премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).Основные номинации премии: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)", "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года". Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: "Прорыв года", "Новая география", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Ответственный экспортер ESG".Определение победителей и призеров "Экспортера года" состоит из двух этапов: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры России.

https://ria.ru/20220318/izderzhki-1778881208.html

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)