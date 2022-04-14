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Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
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Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию укреплять северо-западные рубежи, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:36
2022-04-14T14:33
в мире
россия
дмитрий медведев
нато
финляндия
швеция
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию укреплять северо-западные рубежи, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Естественно, эти границы придется укреплять: серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", — уточнил он.Медведев отметил, что при таком развитии событий протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое, а о безъядерном статусе Балтики "не может быть и речи".Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. По данным британской газеты Times, два государства намерены вступить в альянс уже этим летом.Финский премьер Санна Марин накануне заявила, что Хельсинки примет решение в ближайшие недели. Генсек альянса Йенс Столтенберг прежде отмечал, что НАТО "обеспечит возможность быстрого вступления", если ныне нейтральные страны захотят присоединиться к военному блоку.
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в мире, россия, дмитрий медведев, нато, финляндия, швеция
10:36 14.04.2022 (обновлено: 14:33 14.04.2022)
 
Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Зампред Совбеза Медведев предупредил о последствиях, если Финляндия и Швеция пойдут в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию укреплять северо-западные рубежи, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Естественно, эти границы придется укреплять: серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", — уточнил он.
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Медведев отметил, что при таком развитии событий протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое, а о безъядерном статусе Балтики "не может быть и речи".
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. По данным британской газеты Times, два государства намерены вступить в альянс уже этим летом.
Финский премьер Санна Марин накануне заявила, что Хельсинки примет решение в ближайшие недели. Генсек альянса Йенс Столтенберг прежде отмечал, что НАТО "обеспечит возможность быстрого вступления", если ныне нейтральные страны захотят присоединиться к военному блоку.
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