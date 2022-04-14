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В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
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В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
Граффити с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, появится на одном из домов в Мурманске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:32
2022-04-14T14:32
общество
александр гусев (государственный служащий)
украина
воронеж
мурманская область
общероссийский народный фронт
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граффити с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, появится на одном из домов в Мурманске, рассказали в пресс-службе "Молодежки ОНФ"Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. В четверг воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы."Добровольцы команды "Молодёжки ОНФ" в Мурманской области нарисуют на одном из жилых домов изображение бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным", - говорится в сообщении.Уточняется, что автор будущего граффити - местный художник Павел Ненашев. Завершить работы планируется 18 апреля, в понедельник, сказали организаторы.
https://ria.ru/20220414/skulptura-1783479126.html
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общество, александр гусев (государственный служащий), украина, воронеж, мурманская область, общероссийский народный фронт, признание днр и лнр в россии
14:32 14.04.2022
 
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой и советским флагом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граффити с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, появится на одном из домов в Мурманске, рассказали в пресс-службе "Молодежки ОНФ"
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. В четверг воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:38
В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
"Добровольцы команды "Молодёжки ОНФ" в Мурманской области нарисуют на одном из жилых домов изображение бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автор будущего граффити - местный художник Павел Ненашев. Завершить работы планируется 18 апреля, в понедельник, сказали организаторы.
Граффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор ВСУ, появилось на Урале
 
ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)УкраинаВоронежМурманская областьОбщероссийский народный фронтПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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