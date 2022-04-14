https://ria.ru/20220414/murmansk-1783524797.html
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
Граффити с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, появится на одном из домов в Мурманске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:32
2022-04-14T14:32
2022-04-14T14:32
общество
александр гусев (государственный служащий)
украина
воронеж
мурманская область
общероссийский народный фронт
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граффити с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, появится на одном из домов в Мурманске, рассказали в пресс-службе "Молодежки ОНФ"Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. В четверг воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы."Добровольцы команды "Молодёжки ОНФ" в Мурманской области нарисуют на одном из жилых домов изображение бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным", - говорится в сообщении.Уточняется, что автор будущего граффити - местный художник Павел Ненашев. Завершить работы планируется 18 апреля, в понедельник, сказали организаторы.
https://ria.ru/20220414/skulptura-1783479126.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782910779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гусев (государственный служащий), украина, воронеж, мурманская область, общероссийский народный фронт, признание днр и лнр в россии
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Мурманске появится граффити с украинской бабушкой и советским флагом