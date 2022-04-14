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Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
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Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов
Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов - РИА Новости, 14.04.2022
Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов
Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании", которые поступили в восемь судов Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:44
2022-04-14T18:44
шоубиз
знаменитости
даня милохин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании", которые поступили в восемь судов Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Представители тиктокера отметили, что осуждают подобные действия.Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что в восемь учреждений города поступили письма о "минировании" от имени "тиктокера Дани Милохина". Такие сообщения получили, в частности, Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды.
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знаменитости, даня милохин, шоу-бизнес
18:44 14.04.2022
 
Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов

Представители Дани Милохина опровергли его причастность к письмам о "минировании" судов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании", которые поступили в восемь судов Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Представители тиктокера отметили, что осуждают подобные действия.

"Это жестокий пранк, и мы никакого отношения к этому не имеем. Нам очень жаль, что люди на такое способны, мы осуждаем подобные действия", – говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что в восемь учреждений города поступили письма о "минировании" от имени "тиктокера Дани Милохина". Такие сообщения получили, в частности, Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды.
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