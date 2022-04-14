https://ria.ru/20220414/milokhin-1783588521.html

Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов

Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов - РИА Новости, 14.04.2022

Представители Милохина опровергли его причастность к "минированию" судов

Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании", которые поступили в восемь судов Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:44

2022-04-14T18:44

2022-04-14T18:44

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Даня Милохин не имеет отношения к письмам о "минировании", которые поступили в восемь судов Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Представители тиктокера отметили, что осуждают подобные действия.Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что в восемь учреждений города поступили письма о "минировании" от имени "тиктокера Дани Милохина". Такие сообщения получили, в частности, Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды.

https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782721287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, даня милохин, шоу-бизнес