https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783571817.html

Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган

Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган - РИА Новости, 14.04.2022

Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:04

2022-04-14T17:04

2022-04-14T17:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

николай азаров (политик)

виктор медведчук

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять депутата Рады на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины – Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Они (украинская сторона - ред), так сказать, издеваются над ним, у меня нет сомнений. ...И остановить их могут только американцы", - сказал Азаров в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию.В сложившейся ситуации он считает необходимым "обращение к так называемым лидерам"."К Шольцу надо обращаться, хотя я думаю, что это пустое, к Байдену, хотя я тоже думаю, что это пустое. К Джонсону, хотя я думаю, что это тоже пустое. Может быть, к Макрону. …Ну, не знаю, в любом случае надо обращаться. К киевским властям обращаться абсолютно бесполезно. Они не самостоятельны в принятии решений", - сказал политик.Он полагает, что "что освободят Медведчука только по команде американцев, когда эту команду дадут".Азаров также считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в данной ситуации."Во всяком случае, в том, чтобы к нему (Медведчуку - ред.) не применялись хотя бы вот эти изуверские пытки, избиения, издевательства, вот хотя бы на это наверняка Эрдоган может повлиять", - добавил экс-премьер Украины.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783565825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/medvedchuk-1783474039.html

украина

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"Только по команде американцев" – экс-премьер Украины Азаров о вероятности освобождения Медведчука Бывший украинский премьер Азаров считает, что Медведчука могут освободить только "по команде американцев", но какое-то влияние на власти в Киеве способен оказать и Эрдоган 2022-04-14T17:04 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николай азаров (политик), виктор медведчук, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир зеленский, оксана марченко