https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783571817.html
Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган
Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган - РИА Новости, 14.04.2022
Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:04
2022-04-14T17:04
2022-04-14T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
николай азаров (политик)
виктор медведчук
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять депутата Рады на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины – Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Они (украинская сторона - ред), так сказать, издеваются над ним, у меня нет сомнений. ...И остановить их могут только американцы", - сказал Азаров в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию.В сложившейся ситуации он считает необходимым "обращение к так называемым лидерам"."К Шольцу надо обращаться, хотя я думаю, что это пустое, к Байдену, хотя я тоже думаю, что это пустое. К Джонсону, хотя я думаю, что это тоже пустое. Может быть, к Макрону. …Ну, не знаю, в любом случае надо обращаться. К киевским властям обращаться абсолютно бесполезно. Они не самостоятельны в принятии решений", - сказал политик.Он полагает, что "что освободят Медведчука только по команде американцев, когда эту команду дадут".Азаров также считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в данной ситуации."Во всяком случае, в том, чтобы к нему (Медведчуку - ред.) не применялись хотя бы вот эти изуверские пытки, избиения, издевательства, вот хотя бы на это наверняка Эрдоган может повлиять", - добавил экс-премьер Украины.
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783565825.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/medvedchuk-1783474039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783575207_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c24bc16480139e9ac5fc7581663ce5ea.jpg
"Только по команде американцев" – экс-премьер Украины Азаров о вероятности освобождения Медведчука
Бывший украинский премьер Азаров считает, что Медведчука могут освободить только "по команде американцев", но какое-то влияние на власти в Киеве способен оказать и Эрдоган
2022-04-14T17:04
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик), виктор медведчук, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир зеленский, оксана марченко
17:04 14.04.2022 (обновлено: 17:30 14.04.2022)
Азаров считает, что в ситуации с Медведчуком может помочь Эрдоган
Экс-премьер Украины Азаров считает, что Эрдоган может помочь в ситуации с Медведчуком
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского
. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять депутата Рады на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко
обратилась к президенту Украины – Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
"Они (украинская сторона - ред), так сказать, издеваются над ним, у меня нет сомнений. ...И остановить их могут только американцы", - сказал Азаров в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию.
В сложившейся ситуации он считает необходимым "обращение к так называемым лидерам".
"К Шольцу надо обращаться, хотя я думаю, что это пустое, к Байдену, хотя я тоже думаю, что это пустое. К Джонсону, хотя я думаю, что это тоже пустое. Может быть, к Макрону. …Ну, не знаю, в любом случае надо обращаться. К киевским властям обращаться абсолютно бесполезно. Они не самостоятельны в принятии решений", - сказал политик.
Он полагает, что "что освободят Медведчука только по команде американцев, когда эту команду дадут".
Азаров также считает, что президент Турции
Тайип Эрдоган может помочь в данной ситуации.
"Во всяком случае, в том, чтобы к нему (Медведчуку - ред.) не применялись хотя бы вот эти изуверские пытки, избиения, издевательства, вот хотя бы на это наверняка Эрдоган может повлиять", - добавил экс-премьер Украины
.