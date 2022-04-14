https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783565825.html

Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России

Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России - РИА Новости, 14.04.2022

Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:44

2022-04-14T16:44

2022-04-14T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

виктор медведчук

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россия

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николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России."Она в Москве находится, так по моей информации. Я не знаю, не ручаюсь за точность, не связывался с ней. Но, по-моему, ей ничего не угрожает", — сказал он.По мнению экс-премьера, киевские власти вряд ли пойдут на убийство Медведчука, но его подвергают пыткам. "Еще раз повторяю, эти люди способны на все. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на все остальное их никто не удержит", — добавил Азаров.С октября прошлого года глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и содействии терроризму, но в конце февраля прокуратура заявила, что он исчез. О его местонахождении стало известно 12 апреля, когда Служба безопасности Украины объявила о задержании политика. Позже президент Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.В Кремле заявили, что будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.Марченко, со своей стороны, выступила с двумя видеообращениями. В одном она потребовала от Зеленского освободить ее мужа, а во втором обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о помощи.

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, оксана марченко, россия, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр