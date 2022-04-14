https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783565825.html
Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России
Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России - РИА Новости, 14.04.2022
Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:44
2022-04-14T16:44
2022-04-14T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор медведчук
оксана марченко
россия
украина
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России."Она в Москве находится, так по моей информации. Я не знаю, не ручаюсь за точность, не связывался с ней. Но, по-моему, ей ничего не угрожает", — сказал он.По мнению экс-премьера, киевские власти вряд ли пойдут на убийство Медведчука, но его подвергают пыткам. "Еще раз повторяю, эти люди способны на все. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на все остальное их никто не удержит", — добавил Азаров.С октября прошлого года глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и содействии терроризму, но в конце февраля прокуратура заявила, что он исчез. О его местонахождении стало известно 12 апреля, когда Служба безопасности Украины объявила о задержании политика. Позже президент Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.В Кремле заявили, что будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.Марченко, со своей стороны, выступила с двумя видеообращениями. В одном она потребовала от Зеленского освободить ее мужа, а во втором обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о помощи.
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экс-премьер Украины Азаров о жене Медведчука
Экс-премьер Украины Азаров рассказал РИА Новости, что - по его информации - жена Медведчука находится в России
2022-04-14T16:44
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Экс-премьер Украины Азаров о задержании Медведчука
Экс-премьер Украины Азаров рассказал РИА Новости, может ли СБУ, задержавшая Медведчука, ликвидировать его
2022-04-14T16:44
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PT0M59S
РИА Новости
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в мире, виктор медведчук, оксана марченко, россия, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
16:44 14.04.2022 (обновлено: 17:44 14.04.2022)
Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России
Экс-премьер Украины Азаров считает, что жена Медведчука Оксана Марченко находится в России