https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт - РИА Новости, 14.04.2022
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
При расширении направлений использования материнского капитала нельзя допускать, чтобы за счет средств гражданина дублировать те обязательства, которые уже... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:28
2022-04-14T16:28
2022-04-14T17:37
общество
совет федерации рф
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При расширении направлений использования материнского капитала нельзя допускать, чтобы за счет средств гражданина дублировать те обязательства, которые уже несет государство, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации.В пример она привела предложения разрешить тратить маткапитал на лечение, напомнив, что всем россиянам гарантировано медицинское обеспечение."Когда мы предлагаем бремя обязательств государства перенести в материнский капитал и начать из материнского капитала оплачивать лекарства, лечение, мы, на мой взгляд, тогда просто переносим обязательства государства и перекладываем их на плечи гражданина", — уточнила Баталина.Говоря о возможности потратить материнский капитал на ремонт, замминистра обратила внимание на то, что в жилищном законодательстве вообще нет такого понятия."Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован, <...> чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет как понятия, если он не нормирован", — сказала Баталина.Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В этом году выплаты на первого ребенка составляют 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить его в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
16:28 14.04.2022 (обновлено: 17:37 14.04.2022)
В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
Замглавы Минтруда Баталина объяснила, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При расширении направлений использования материнского капитала нельзя допускать, чтобы за счет средств гражданина дублировать те обязательства, которые уже несет государство, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации.
В пример она привела предложения разрешить тратить маткапитал на лечение, напомнив, что всем россиянам гарантировано медицинское обеспечение.
"Когда мы предлагаем бремя обязательств государства перенести в материнский капитал и начать из материнского капитала оплачивать лекарства, лечение, мы, на мой взгляд, тогда просто переносим обязательства государства и перекладываем их на плечи гражданина", — уточнила Баталина.
Говоря о возможности потратить материнский капитал на ремонт, замминистра обратила внимание на то, что в жилищном законодательстве вообще нет такого понятия.
"Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован, <...> чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет как понятия, если он не нормирован", — сказала Баталина.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В этом году выплаты на первого ребенка составляют 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить его в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.