https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html

В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт

В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт - РИА Новости, 14.04.2022

В Минтруде объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт

При расширении направлений использования материнского капитала нельзя допускать, чтобы за счет средств гражданина дублировать те обязательства, которые уже... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:28

2022-04-14T16:28

2022-04-14T17:37

общество

совет федерации рф

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При расширении направлений использования материнского капитала нельзя допускать, чтобы за счет средств гражданина дублировать те обязательства, которые уже несет государство, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации.В пример она привела предложения разрешить тратить маткапитал на лечение, напомнив, что всем россиянам гарантировано медицинское обеспечение."Когда мы предлагаем бремя обязательств государства перенести в материнский капитал и начать из материнского капитала оплачивать лекарства, лечение, мы, на мой взгляд, тогда просто переносим обязательства государства и перекладываем их на плечи гражданина", — уточнила Баталина.Говоря о возможности потратить материнский капитал на ремонт, замминистра обратила внимание на то, что в жилищном законодательстве вообще нет такого понятия."Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован, <...> чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет как понятия, если он не нормирован", — сказала Баталина.Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В этом году выплаты на первого ребенка составляют 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить его в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html

https://ria.ru/20220414/matkapital-1783554988.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, совет федерации рф, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)