https://ria.ru/20220414/marshruty-1783584706.html

В России появятся музейные маршруты по литературным местам

В России появятся музейные маршруты по литературным местам - РИА Новости, 14.04.2022

В России появятся музейные маршруты по литературным местам

Российские школьники с 2023 года смогут путешествовать по новому культурно-туристическому маршруту "Литературные музеи России", сообщила в четверг... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:49

2022-04-14T17:49

2022-04-14T17:49

музейные маршруты россии - 2022

московская область (подмосковье)

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ИСТРА, 14 апр – РИА Новости. Российские школьники с 2023 года смогут путешествовать по новому культурно-туристическому маршруту "Литературные музеи России", сообщила в четверг статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова в ходе сессии проекта "Музейные маршруты России"."У этого маршрута большие задачи и социокультурные, и политические. Без этого невозможно, если мы хотим сохранить пространство русского языка и русского мира", – сказала замминистра.По словам Маниловой, "грамотный глобальный литературный маршрут нужен нам сегодня как воздух, он должен быть большим и всероссийским".Она отметила, что проект будет построен по сетевому принципу и будет включать десятки маршрутов и субмаршрутов в федеральных округах. Первыми к маршруту присоединятся четыре округа: Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский.Разработкой маршрутов займется Ассоциация литературных музеев России. Она была создана в 2015 году и объединяет сегодня более 70 музеев.По словам сопредседателя Ассоциации, директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрия Бака, впервые идея разработки такого маршрута была выдвинута в сентябре 2020 года во время празднования юбилея Сергея Есенина. Он сообщил, что разработка маршрутов уже идет, определены объекты показа, разработан тайминг. Продолжительность туров может составить от 2 до 4 дней."Сейчас разработка литературных маршрутов ­– одно из приоритетных направлений нашей деятельности", – сказал Бак.Первая в 2022 году сессия мероприятий проекта "Музейные маршруты России" проходит 14 и 15 апреля в подмосковном Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим". Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.

https://ria.ru/20220413/muzei-1783424032.html

https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, сергей есенин, туризм, новости - туризм, музеи, алла манилова, дмитрий бак