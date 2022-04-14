https://ria.ru/20220414/marshruty-1783584706.html
В России появятся музейные маршруты по литературным местам
В России появятся музейные маршруты по литературным местам - РИА Новости, 14.04.2022
В России появятся музейные маршруты по литературным местам
Российские школьники с 2023 года смогут путешествовать по новому культурно-туристическому маршруту "Литературные музеи России", сообщила в четверг... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:49
2022-04-14T17:49
2022-04-14T17:49
музейные маршруты россии - 2022
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
сергей есенин
туризм
новости - туризм
музеи
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ИСТРА, 14 апр – РИА Новости. Российские школьники с 2023 года смогут путешествовать по новому культурно-туристическому маршруту "Литературные музеи России", сообщила в четверг статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова в ходе сессии проекта "Музейные маршруты России"."У этого маршрута большие задачи и социокультурные, и политические. Без этого невозможно, если мы хотим сохранить пространство русского языка и русского мира", – сказала замминистра.По словам Маниловой, "грамотный глобальный литературный маршрут нужен нам сегодня как воздух, он должен быть большим и всероссийским".Она отметила, что проект будет построен по сетевому принципу и будет включать десятки маршрутов и субмаршрутов в федеральных округах. Первыми к маршруту присоединятся четыре округа: Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский.Разработкой маршрутов займется Ассоциация литературных музеев России. Она была создана в 2015 году и объединяет сегодня более 70 музеев.По словам сопредседателя Ассоциации, директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрия Бака, впервые идея разработки такого маршрута была выдвинута в сентябре 2020 года во время празднования юбилея Сергея Есенина. Он сообщил, что разработка маршрутов уже идет, определены объекты показа, разработан тайминг. Продолжительность туров может составить от 2 до 4 дней."Сейчас разработка литературных маршрутов – одно из приоритетных направлений нашей деятельности", – сказал Бак.Первая в 2022 году сессия мероприятий проекта "Музейные маршруты России" проходит 14 и 15 апреля в подмосковном Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим". Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
https://ria.ru/20220413/muzei-1783424032.html
https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, сергей есенин, туризм, новости - туризм, музеи, алла манилова, дмитрий бак
ИСТРА, 14 апр – РИА Новости. Российские школьники с 2023 года смогут путешествовать по новому культурно-туристическому маршруту "Литературные музеи России", сообщила в четверг статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова в ходе сессии проекта "Музейные маршруты России".
"У этого маршрута большие задачи и социокультурные, и политические. Без этого невозможно, если мы хотим сохранить пространство русского языка и русского мира", – сказала замминистра.
По словам Маниловой, "грамотный глобальный литературный маршрут нужен нам сегодня как воздух, он должен быть большим и всероссийским".
Она отметила, что проект будет построен по сетевому принципу и будет включать десятки маршрутов и субмаршрутов в федеральных округах. Первыми к маршруту присоединятся четыре округа: Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский.
"Одна только Московская область
– это настоящая литературная мекка. Огромный писательский материал мы найдем и в Санкт-Петербурге
. Литературный Крым – это тоже жемчужина, с кем из писателей он только не ассоциируется. Поволжье
даст нам возможность показать национальные литературы, так как там проживают люди разных конфессий и национальностей. Маршруты должны быть феноменально интересными", – пояснила Манилова. Первыми по новым маршрутам поедут школьники.
Разработкой маршрутов займется Ассоциация литературных музеев России
. Она была создана в 2015 году и объединяет сегодня более 70 музеев.
По словам сопредседателя Ассоциации, директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрия Бака
, впервые идея разработки такого маршрута была выдвинута в сентябре 2020 года во время празднования юбилея Сергея Есенина
. Он сообщил, что разработка маршрутов уже идет, определены объекты показа, разработан тайминг. Продолжительность туров может составить от 2 до 4 дней.
"Сейчас разработка литературных маршрутов – одно из приоритетных направлений нашей деятельности", – сказал Бак.
Первая в 2022 году сессия мероприятий проекта "Музейные маршруты России" проходит 14 и 15 апреля в подмосковном Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим". Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества.
"Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.