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Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки - РИА Новости, 14.04.2022
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Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки
Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки - РИА Новости, 14.04.2022
Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки
Парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:13
2022-04-14T15:40
георгиевская ленточка
в мире
молдавия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу."Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов", — сказал он.По словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, необходимость запрета вызвана тем, что эти символы используются "для пропаганды войны на Украине". Она также добавила, что это не касается георгиевской ленты, когда она часть награды.Депутаты от Компартии попытались заблокировать трибуну, развернув плакат с требованием не трогать георгиевскую ленточку. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символы победы в Великой Отечественной войне.Как следует из поправок к Кодексу о правонарушениях, изготовление, распространение, хранение и публичное использование "общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии", грозит штрафами или общественными работами. Физическим лицам за ношение георгиевской ленточки придется заплатить от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы.В 2014 году, в начале вооруженного конфликта на востоке Украины, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки спецоперации.
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
https://ria.ru/20211217/latviya-1764223010.html
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георгиевская ленточка, в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
14:13 14.04.2022 (обновлено: 15:40 14.04.2022)
 
Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки

Парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет георгиевской ленточки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу.
"Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов", — сказал он.
По словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, необходимость запрета вызвана тем, что эти символы используются "для пропаганды войны на Украине". Она также добавила, что это не касается георгиевской ленты, когда она часть награды.
Депутаты от Компартии попытались заблокировать трибуну, развернув плакат с требованием не трогать георгиевскую ленточку. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символы победы в Великой Отечественной войне.
Как следует из поправок к Кодексу о правонарушениях, изготовление, распространение, хранение и публичное использование "общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии", грозит штрафами или общественными работами. Физическим лицам за ношение георгиевской ленточки придется заплатить от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Девушка на трибуне стадиона Лужники перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Европа отменяет букву Z
Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы.
В 2014 году, в начале вооруженного конфликта на востоке Украины, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки спецоперации.
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Георгиевская ленточкаВ миреМолдавияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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