https://ria.ru/20220414/lentochka-1783520407.html

Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки

Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки - РИА Новости, 14.04.2022

Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки

Парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:13

2022-04-14T14:13

2022-04-14T15:40

георгиевская ленточка

в мире

молдавия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу."Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов", — сказал он.По словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, необходимость запрета вызвана тем, что эти символы используются "для пропаганды войны на Украине". Она также добавила, что это не касается георгиевской ленты, когда она часть награды.Депутаты от Компартии попытались заблокировать трибуну, развернув плакат с требованием не трогать георгиевскую ленточку. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символы победы в Великой Отечественной войне.Как следует из поправок к Кодексу о правонарушениях, изготовление, распространение, хранение и публичное использование "общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии", грозит штрафами или общественными работами. Физическим лицам за ношение георгиевской ленточки придется заплатить от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы.В 2014 году, в начале вооруженного конфликта на востоке Украины, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки спецоперации.

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

https://ria.ru/20211217/latviya-1764223010.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

георгиевская ленточка, в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945)