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Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья - РИА Новости, 14.04.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783590511.html
Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья
Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья - РИА Новости, 14.04.2022
Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья
Ленинградская область с начала 2022 году уже ввела в строй один миллион квадратных метров жилья и работает с опережением плана министерства строительства РФ по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:13
2022-04-14T18:13
ленинградская область
жилье
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Ленинградская область с начала 2022 году уже ввела в строй один миллион квадратных метров жилья и работает с опережением плана министерства строительства РФ по вводу жилья, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию России."Сегодня этот показатель достиг 1,1 миллиона квадратных метров, что составляет 43% от плана Минстроя. В прошлом году мы план перевыполнили. Если пересчитать на количество жителей, идем на рекорд и в этом году", — отметил губернатор.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, объем ввода жилья в Ленинградской области за 2021 год составил 3,39 миллиона квадратных метров. Обеспеченность вводимым жильем — около 1,8 квадратных метра на одного человека. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода" и "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем финансирования строительства в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.
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жилье, строительство
18:13 14.04.2022
 

Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Ленинградская область с начала 2022 году уже ввела в строй один миллион квадратных метров жилья и работает с опережением плана министерства строительства РФ по вводу жилья, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию России.
"Сегодня этот показатель достиг 1,1 миллиона квадратных метров, что составляет 43% от плана Минстроя. В прошлом году мы план перевыполнили. Если пересчитать на количество жителей, идем на рекорд и в этом году", — отметил губернатор.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:45Ленинградская область
В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, объем ввода жилья в Ленинградской области за 2021 год составил 3,39 миллиона квадратных метров. Обеспеченность вводимым жильем — около 1,8 квадратных метра на одного человека. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода" и "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем финансирования строительства в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.
 
Ленинградская областьЖильеСтроительство
 
 
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