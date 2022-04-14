https://ria.ru/20220414/lagerya-1783547661.html
Родители купили более 100 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком
Родители купили более 100 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком - РИА Новости, 14.04.2022
Родители купили более 100 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком
Родители приобрели более 100 тысяч путевок в детские лагеря по программе кешбэка с 31 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:50
2022-04-14T12:50
2022-04-14T16:55
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дети
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Родители приобрели более 100 тысяч путевок в детские лагеря по программе кешбэка с 31 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Суммарно объем возврата на утро четверга составил чуть более 1,5 миллиарда рублей, уточнила Догузова. По ее словам, ожидается, что не менее 450 тысяч детей смогут воспользоваться программой.Ростуризм по поручению президента и правительства РФ запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно.Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.
https://ria.ru/20220414/keshbek-1783502074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дети, кешбэк, отдых, новости - туризм, туризм, зарина догузова
12:50 14.04.2022 (обновлено: 16:55 14.04.2022)
Родители купили более 100 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком
Родители приобрели более 100 тысяч путевок в детские лагеря по акции с кешбэком с 31 марта
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Родители приобрели более 100 тысяч путевок в детские лагеря по программе кешбэка с 31 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Суммарно объем возврата на утро четверга составил чуть более 1,5 миллиарда рублей, уточнила Догузова. По ее словам, ожидается, что не менее 450 тысяч детей смогут воспользоваться программой.
Ростуризм по поручению президента и правительства РФ запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно.
Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.