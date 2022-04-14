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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" - РИА Новости, 14.04.2022

Гвардейский ракетный крейсер "Москва"

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" является флагманом Черноморского флота России. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:40

2022-04-14T10:40

2022-04-14T10:41

справки

москва (крейсер)

россия

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" является флагманом Черноморского флота России.Корабль был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава" и является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 года. Поднятие военно-морского флага на корабле и вступление крейсера в состав флота состоялись 30 января 1983 года. 22 июня 1995 года корабль стал именоваться "Москва". Предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Кроме того, может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций.Полное водоизмещение крейсера составляет 11,3 тысячи тонн, длина – 186 метров, ширина – 21 метр, экипаж – 680 человек, дальность хода – 7 тысяч миль (11,27 тысячи километров), скорость – 32 узла (59,26 км/ч). На "Москве" установлена газотурбинная энергетическая установка. Совокупная мощность двигателей корабля оценивается в 90 тысяч лошадиных сил.Арсенал "Москвы" включает 16 пусковых установок противокорабельной системы "Вулкан", зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф "Форт", зенитный ракетный комплекс "Оса", артиллерийские установки АК-130 и АК-630, торпедное оружие и реактивные глубинные бомбометы РБУ-6000.Корабль неоднократно нес боевую службу в Средиземном море, совершал визиты в порты государств региона.В декабре 1989 года обеспечивал безопасность на встрече Генерального секретаря Компартии СССР Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем на Мальте.В августе 1990 года на корабле была проведена Ялтинская международная конференция по контролю над ядерным вооружением.В августе-сентябре 2008 года гвардейский ракетный крейсер "Москва" в составе группировки кораблей Черноморского флота принял участие в проведении миротворческой операции на территории Южной Осетии, направленной на принуждение грузинских властей к миру.В феврале 2014 года крейсер обеспечивал проведение ХХII зимних олимпийских игр в Сочи.С сентября 2015 года по январь 2016 года крейсер "Москва" выполнял задачи в восточной части Средиземного моря, осуществляя противовоздушное прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим (Сирийская Арабская Республика).В мае 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина гвардейский ракетный крейсер "Москва" был награжден орденом Нахимова.Корабль базируется в Севастополе.Командир гвардейского ракетного крейсера "Москва" – гвардии капитан 1 ранга Антон Куприн. 14 апреля 2022 года в результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуировали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва (крейсер), россия