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На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас - РИА Новости, 14.04.2022
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На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас
На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас - РИА Новости, 14.04.2022
На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас
На ракетном крейсере "Москва" сдетонировали боеприпасы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T01:58
2022-04-14T10:41
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На ракетном крейсере "Москва" сдетонировали боеприпасы, сообщили в Минобороны.Экипаж полностью эвакуировали. Причины случившегося устанавливаются.Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — флагман Черноморского флота. Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве и ввели в строй в 1982 году. Первоначально он носил название "Слава".
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в мире
01:58 14.04.2022 (обновлено: 10:41 14.04.2022)
 
На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас

На борту ракетного крейсера "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На ракетном крейсере "Москва" сдетонировали боеприпасы, сообщили в Минобороны.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", — говорится в заявлении.

Экипаж полностью эвакуировали. Причины случившегося устанавливаются.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — флагман Черноморского флота. Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве и ввели в строй в 1982 году. Первоначально он носил название "Слава".
 
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