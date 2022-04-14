https://ria.ru/20220414/kreyser-1783435471.html

На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас

На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас - РИА Новости, 14.04.2022

На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас

На ракетном крейсере "Москва" сдетонировали боеприпасы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:58

2022-04-14T01:58

2022-04-14T10:41

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На ракетном крейсере "Москва" сдетонировали боеприпасы, сообщили в Минобороны.Экипаж полностью эвакуировали. Причины случившегося устанавливаются.Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — флагман Черноморского флота. Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве и ввели в строй в 1982 году. Первоначально он носил название "Слава".

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире