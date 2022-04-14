https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html

Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА

Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА - РИА Новости, 14.04.2022

Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА

Грипп в новый эпидсезон покажет себя в полной силе, а вот у COVID, наоборот, пошла деградация, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:14

2022-04-14T14:14

2022-04-14T14:14

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Грипп в новый эпидсезон покажет себя в полной силе, а вот у COVID, наоборот, пошла деградация, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням Владимир Никифоров."Боюсь, что на новый эпидсезон уже теперь, который будет 2022-2023 года, он (грипп-ред.) уже себя покажет в полной силе. В то время как COVID наоборот - на наше счастье, я свято в это верю все-таки - что пошла деградация ковида", - сказал Никифоров в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Петрозаводск на тему: "Рожденный раньше срока".Никифоров вспомнил, что ранее известный вирусолог Чумаков назвал омикрон "немного утрируя, "живой вакциной".

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Дарья Буймова

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