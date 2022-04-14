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Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА
Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА - РИА Новости, 14.04.2022
Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА
Грипп в новый эпидсезон покажет себя в полной силе, а вот у COVID, наоборот, пошла деградация, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:14
2022-04-14T14:14
2022-04-14T14:14
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Грипп в новый эпидсезон покажет себя в полной силе, а вот у COVID, наоборот, пошла деградация, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням Владимир Никифоров."Боюсь, что на новый эпидсезон уже теперь, который будет 2022-2023 года, он (грипп-ред.) уже себя покажет в полной силе. В то время как COVID наоборот - на наше счастье, я свято в это верю все-таки - что пошла деградация ковида", - сказал Никифоров в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Петрозаводск на тему: "Рожденный раньше срока".Никифоров вспомнил, что ранее известный вирусолог Чумаков назвал омикрон "немного утрируя, "живой вакциной".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, екатеринбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Началась деградация COVID-19, заявил внештатный специалист ФМБА
Внештатный специалист ФМБА Никифоров заявил, что началась деградация COVID-19