https://ria.ru/20220414/kndr-1783488576.html

Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии

Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии - РИА Новости, 14.04.2022

Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения, что РФ якобы просила КНДР о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит главы МО РФ в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:12

2022-04-14T12:12

2022-04-14T12:13

сергей шойгу

пхеньян

кндр (северная корея)

россия

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения, что РФ якобы просила КНДР о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит главы МО РФ в Северную Корею."Министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал КНДР, за последние два года в Пхеньяне вообще не было ни одной российской делегации. Россия за всю историю наших отношений ни разу не обращалась к северокорейской стороне с просьбами о поставке ракетной либо любой другой военной техники и снаряжения", - написал посол в Telegram-канале дипмиссии РФ в Пхеньяне.Дипломат таким образом прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о визите министра обороны РФ в Северную Корею ради ракет.По словам посла, в этом не было и нет никакой необходимости. "Даже само предположение о возможности просить КНДР либо другую страну помочь нам с оружием звучит просто нелепо", - отметил Мацегора.

https://ria.ru/20220413/dipotnosheniya-1783394270.html

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782187957.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, пхеньян, кндр (северная корея), россия, в мире