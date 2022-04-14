https://ria.ru/20220414/kndr-1783488576.html
Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии
Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии - РИА Новости, 14.04.2022
Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения, что РФ якобы просила КНДР о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит главы МО РФ в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:12
2022-04-14T12:12
2022-04-14T12:13
сергей шойгу
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения, что РФ якобы просила КНДР о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит главы МО РФ в Северную Корею."Министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал КНДР, за последние два года в Пхеньяне вообще не было ни одной российской делегации. Россия за всю историю наших отношений ни разу не обращалась к северокорейской стороне с просьбами о поставке ракетной либо любой другой военной техники и снаряжения", - написал посол в Telegram-канале дипмиссии РФ в Пхеньяне.Дипломат таким образом прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о визите министра обороны РФ в Северную Корею ради ракет.По словам посла, в этом не было и нет никакой необходимости. "Даже само предположение о возможности просить КНДР либо другую страну помочь нам с оружием звучит просто нелепо", - отметил Мацегора.
https://ria.ru/20220413/dipotnosheniya-1783394270.html
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782187957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей шойгу, пхеньян, кндр (северная корея), россия, в мире
12:12 14.04.2022 (обновлено: 12:13 14.04.2022)
Посол в КНДР опроверг сообщения, что Россия якобы просила Пхеньян об оружии
Посол в Пхеньяне Мацегора опроверг сообщения, что Россия якобы просила КНДР о вооружении