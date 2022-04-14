https://ria.ru/20220414/kitay-1783514790.html
Президент РАН сообщил о "паузе" в отношениях ученых из России и Китая
Президент РАН сообщил о "паузе" в отношениях ученых из России и Китая - РИА Новости, 14.04.2022
Президент РАН сообщил о "паузе" в отношениях ученых из России и Китая
Китайские партнеры РАН приостановили контакты с российскими учеными по совместным проектам, заявил во время научно-практической конференции "Цифровые... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:47
2022-04-14T13:47
2022-04-14T15:18
космос - риа наука
москва
индия
российская академия наук
китай
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайские партнеры РАН приостановили контакты с российскими учеными по совместным проектам, заявил во время научно-практической конференции "Цифровые международные отношения — 2022" президент академии Александр Сергеев.По его словам, РАН испытывает трудности с налаживанием международного научного сотрудничества на фоне сформировавшегося в первую очередь на Западе негативного отношения к любым контактам с Москвой. Однако подобное решение приняло и китайское научное сообщество, сообщил Сергеев."Если мы говорим о южном или восточном направлении, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже "нажали на паузу". В течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то что у нас действительно было прекрасно выстроенное сотрудничество с регулярным общением", — отметил президент РАН.Ученый добавил, что надежным партнером российской науки остается Индия, контакты с которой не только не прерывались, но продолжают укрепляться: на следующей неделе запланирована встреча с атташе по науке индийского посольства.
https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, москва, индия, российская академия наук, китай
13:47 14.04.2022 (обновлено: 15:18 14.04.2022)
Президент РАН сообщил о "паузе" в отношениях ученых из России и Китая
Президент РАН Сергеев: китайские ученые приостановили сотрудничество с Россией