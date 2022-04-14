https://ria.ru/20220414/kazakhstan-1783479445.html

Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане

Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане - РИА Новости, 14.04.2022

Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане

Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:40

2022-04-14T11:40

2022-04-14T11:43

экономика

россия

евразийский экономический союз

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48d102690aa02e93bf06eab4ad0a1820.jpg

НУР-СУЛТАН, 14 апр – РИА Новости. Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является одним из основных торговых партнеров страны, заявил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров."У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли изменения в торговых взаимоотношениях с РФ в условиях антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782369042.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евразийский экономический союз, казахстан