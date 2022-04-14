https://ria.ru/20220414/kazakhstan-1783479445.html
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане - РИА Новости, 14.04.2022
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане
Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:40
2022-04-14T11:40
2022-04-14T11:43
экономика
россия
евразийский экономический союз
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 14 апр – РИА Новости. Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является одним из основных торговых партнеров страны, заявил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров."У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли изменения в торговых взаимоотношениях с РФ в условиях антироссийских санкций.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782369042.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, евразийский экономический союз, казахстан
11:40 14.04.2022 (обновлено: 11:43 14.04.2022)
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане
В Минэкономики Казахстана заявили, что пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается