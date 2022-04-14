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Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане - РИА Новости, 14.04.2022
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Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане - РИА Новости, 14.04.2022
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане
Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:40
2022-04-14T11:43
экономика
россия
евразийский экономический союз
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 14 апр – РИА Новости. Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является одним из основных торговых партнеров страны, заявил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров."У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли изменения в торговых взаимоотношениях с РФ в условиях антироссийских санкций.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, казахстан
11:40 14.04.2022 (обновлено: 11:43 14.04.2022)
 
Пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается, заявили в Казахстане

В Минэкономики Казахстана заявили, что пересмотр отношений с Россией в ЕАЭС не обсуждается

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства инвестиций и развития Казахстана.
Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана. - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана.. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 14 апр – РИА Новости. Казахстан не намерен пересматривать взаимоотношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях антироссийских санкций, РФ является одним из основных торговых партнеров страны, заявил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
"У нас в целом в рамках ЕАЭС есть право любого члена ЕАЭС в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары. Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. По импорту Россия стоит на первом месте", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли изменения в торговых взаимоотношениях с РФ в условиях антироссийских санкций.
Улица Достык в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:08
Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзКазахстан
 
 
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