https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783519410.html

Минпромторг заявил, что в России производят достаточно гвоздей

Минпромторг заявил, что в России производят достаточно гвоздей - РИА Новости, 14.04.2022

Минпромторг заявил, что в России производят достаточно гвоздей

Гвозди в России производятся "в достаточном количестве", внутренний спрос полностью удовлетворяется, импорт этой продукции затрагивает лишь узкий сегмент,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:04

2022-04-14T14:04

2022-04-14T14:04

экономика

валентина матвиенко

россия

белоруссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гвозди в России производятся "в достаточном количестве", внутренний спрос полностью удовлетворяется, импорт этой продукции затрагивает лишь узкий сегмент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России - стране, "которая выпускает столько металла" - не производятся гвозди, эта продукция импортная."Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами", - разъяснили в Минпромторге.В Минпромторге также пояснили, что в Россию импортируются гвозди в основном из Белоруссии, в районе 2 тысяч тонн в месяц, при этом речь идет не об обычных гвоздях, а узком сегменте - например, латунных или мелких."Внутренний спрос мы закрываем, и 20% гвоздей собственного производства мы экспортируем в страны СНГ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783431059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, валентина матвиенко, россия, белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, снг