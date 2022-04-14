https://ria.ru/20220414/gazifikatsiya-1783575769.html

Путин поручил расширить программу газификации

Путин поручил расширить программу газификации - РИА Новости, 14.04.2022

Путин поручил расширить программу газификации

Программу газификации домохозяйств в регионах необходимо расширить, предпринимателей и автовладельцев также нужно обеспечить нефтепродуктами по приемлемым... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:19

2022-04-14T17:19

2022-04-14T18:14

экономика

владимир путин

россия

общество

природный газ

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Программу газификации домохозяйств в регионах необходимо расширить, предпринимателей и автовладельцев также нужно обеспечить нефтепродуктами по приемлемым ценам, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе."Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений", — сказал он.По словам главы государства, это задача "вполне конкретная"."Везде, где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя", — добавил Путин.Он также отметил, что "независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке" по приемлемым ценам для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе аграрного.Правительство в 2021 году приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост охвата с 71% в 2020-м до 82,9% в 2030-м, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах.За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 регионах, а также компании на местах.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781304958.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, общество, природный газ