https://ria.ru/20220414/gazifikatsiya-1783575769.html
Путин поручил расширить программу газификации
Путин поручил расширить программу газификации - РИА Новости, 14.04.2022
Путин поручил расширить программу газификации
Программу газификации домохозяйств в регионах необходимо расширить, предпринимателей и автовладельцев также нужно обеспечить нефтепродуктами по приемлемым... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:19
2022-04-14T17:19
2022-04-14T18:14
экономика
владимир путин
россия
общество
природный газ
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Программу газификации домохозяйств в регионах необходимо расширить, предпринимателей и автовладельцев также нужно обеспечить нефтепродуктами по приемлемым ценам, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе."Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений", — сказал он.По словам главы государства, это задача "вполне конкретная"."Везде, где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя", — добавил Путин.Он также отметил, что "независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке" по приемлемым ценам для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе аграрного.Правительство в 2021 году приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост охвата с 71% в 2020-м до 82,9% в 2030-м, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах.За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 регионах, а также компании на местах.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781304958.html
https://ria.ru/20220414/natsvalyuta-1783529414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, общество, природный газ
17:19 14.04.2022 (обновлено: 18:14 14.04.2022)
Путин поручил расширить программу газификации
Президент Путин поручил расширить программу газификации российских регионов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Программу газификации домохозяйств в регионах необходимо расширить, предпринимателей и автовладельцев также нужно обеспечить нефтепродуктами по приемлемым ценам, заявил
президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
"Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений", — сказал он.
По словам главы государства, это задача "вполне конкретная".
"Везде, где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя", — добавил Путин.
Он также отметил, что "независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке" по приемлемым ценам для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе аграрного.
Правительство в 2021 году приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост охвата с 71% в 2020-м до 82,9% в 2030-м, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах.
За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 регионах, а также компании на местах.