https://ria.ru/20220414/putin-1783465666.html
Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. Прямая трансляция
Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.04.2022
Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:11
2022-04-14T17:11
2022-04-14T17:12
владимир путин
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Владимир Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли.
РИА Новости
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LIVE Путин. Итоги совещания представителей нефтегазовой отрасли
LIVE Путин. Итоги совещания представителей нефтегазовой отрасли
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4.7
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видео, владимир путин
Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли.
2022-04-14T17:11
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PT1S
17:11 14.04.2022 (обновлено: 17:12 14.04.2022)
Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин подводит итоги совещания по нефтегазовой отрасли.