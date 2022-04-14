https://ria.ru/20220414/evrosoyuz-1783469457.html

В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 14.04.2022

В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

С Советом Европы и ЕСПЧ дело дошло до полного разрыва в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России, так будет... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:04

в мире

россия

евросоюз

еврокомиссия

совет федерации рф

константин косачев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С Советом Европы и ЕСПЧ дело дошло до полного разрыва в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России, так будет и с Евросоюзом, если не вернутся в собственные границы, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия проанализировала указ (Владимира) Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила страны ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине", - отметил политик. По его словам, на самом деле это "санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и, не в последнюю очередь, суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу"."С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых - уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных - недоступное для ЕС", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии