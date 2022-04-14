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В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 14.04.2022
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В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом
В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 14.04.2022
В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом
С Советом Европы и ЕСПЧ дело дошло до полного разрыва в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России, так будет... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:04
2022-04-14T11:04
в мире
россия
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С Советом Европы и ЕСПЧ дело дошло до полного разрыва в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России, так будет и с Евросоюзом, если не вернутся в собственные границы, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия проанализировала указ (Владимира) Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила страны ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине", - отметил политик. По его словам, на самом деле это "санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и, не в последнюю очередь, суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу"."С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых - уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных - недоступное для ЕС", - заключил Косачев.
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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии
11:04 14.04.2022
 
В Совфеде предупредили о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

Сенатор Косачев предупредил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С Советом Европы и ЕСПЧ дело дошло до полного разрыва в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России, так будет и с Евросоюзом, если не вернутся в собственные границы, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Еврокомиссия проанализировала указ (Владимира) Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила страны ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине", - отметил политик. По его словам, на самом деле это "санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и, не в последнюю очередь, суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу".
Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых - уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных - недоступное для ЕС", - заключил Косачев.
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В миреРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевСанкции в отношении России
 
 
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