https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783528922.html
Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин
Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022
Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин
Банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:47
2022-04-14T14:47
2022-04-14T16:30
владимир путин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе."Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей", — сказал он.По словам президента, европейские страны постоянно говорят об отказе от российских энергоносителей, чем дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Тем не менее они признают, что не могут обойтись без нефти и газа и России.Тем не менее, отметил он, экспорт энергоносителей на Запад все же будет сокращаться, поэтому требуется переориентировать его на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству, заявил президент.Кроме того, он призвал подготовить российский валютный рынок к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах — чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на рубли.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика, цены на нефть
14:47 14.04.2022 (обновлено: 16:30 14.04.2022)
Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин
Путин рассказал о задержке оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
"Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей", — сказал он.
По словам президента, европейские страны постоянно говорят об отказе от российских энергоносителей, чем дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Тем не менее они признают, что не могут обойтись без нефти и газа и России
.
"Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", — добавил глава государства.
Тем не менее, отметил он, экспорт энергоносителей на Запад все же будет сокращаться, поэтому требуется переориентировать его на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству, заявил президент.
Кроме того, он призвал подготовить российский валютный рынок к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах — чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на рубли.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.