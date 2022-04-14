https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783528922.html

Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин

Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 14.04.2022

Иностранные банки задерживают оплату энергоносителей, заявил Путин

Банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:47

2022-04-14T14:47

2022-04-14T16:30

владимир путин

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе."Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей", — сказал он.По словам президента, европейские страны постоянно говорят об отказе от российских энергоносителей, чем дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Тем не менее они признают, что не могут обойтись без нефти и газа и России.Тем не менее, отметил он, экспорт энергоносителей на Запад все же будет сокращаться, поэтому требуется переориентировать его на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству, заявил президент.Кроме того, он призвал подготовить российский валютный рынок к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах — чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на рубли.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, цены на нефть