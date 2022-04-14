https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783451644.html

Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС

Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС - РИА Новости, 14.04.2022

Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС

РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:16

2022-04-14T09:16

2022-04-14T10:12

экономика

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члена ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783152935.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евразийский экономический союз