https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783451644.html
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС - РИА Новости, 14.04.2022
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС
РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:16
2022-04-14T09:16
2022-04-14T10:12
экономика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члена ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783152935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразийский экономический союз
09:16 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в страны ЕАЭС