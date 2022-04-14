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Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС - РИА Новости, 14.04.2022
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Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС - РИА Новости, 14.04.2022
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС
РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:16
2022-04-14T10:12
экономика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члена ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Дарья Буймова
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экономика, евразийский экономический союз
09:16 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
 
Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в ЕАЭС

Россия готова обсуждать увеличение поставок энергоносителей в страны ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота газовых месторождений в Тюменской области
Работа газовых месторождений в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Работа газовых месторождений в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать вопрос увеличения поставок своих энергоносителей в страны ЕАЭС в случае интереса с их стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члена ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
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