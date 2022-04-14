https://ria.ru/20220414/donetsk-1783578805.html

Член СПЧ раскритиковал доклад ОБСЕ по Донецку

Член СПЧ раскритиковал доклад ОБСЕ по Донецку - РИА Новости, 14.04.2022

Член СПЧ раскритиковал доклад ОБСЕ по Донецку

Миссия ОБСЕ выпустила доклад о событиях в Донецке с обвинениями в адрес российских войск, при этом она с 24 февраля вообще не выезжала на места боев и делала... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:28

2022-04-14T17:28

2022-04-14T17:28

в мире

леонид пасечник

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецк (днр)

обсе

смм обсе

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Миссия ОБСЕ выпустила доклад о событиях в Донецке с обвинениями в адрес российских войск, при этом она с 24 февраля вообще не выезжала на места боев и делала заключения на основе информации украинских СМИ, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский."Миссия ОБСЕ выпустила доклад о событиях в Донецке, в котором пытается обвинить Россию в нарушениях правил ведения войны, приведшим к массовой гибели гражданского населения... Члены миссии ОБСЕ, работая в зоне конфликта, практически избегали выездов на места боевых столкновений, чтобы лично изучить последствия конфликтов... С 24 февраля они вообще не выезжали на места боев и использовали свои возможности скорее со шпионскими, чем миротворческими целями. Они лично никогда не выезжали ни в Волноваху, ни в Мариуполь и свое заключение делали на лживой информации украинских СМИ", - написал Мысловский в своем Telegram-канале.По его словам, в докладе утверждается, что российскими войсками "взорван городской театр с укрывавшимися там жителями города", а также производилась "бомбардировка мариупольского роддома".В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР.За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/razveddeyatelnost-1783406023.html

https://ria.ru/20220414/donbass-1783512999.html

луганская народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецк (днр), обсе, смм обсе