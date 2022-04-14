Член СПЧ раскритиковал доклад ОБСЕ по Донецку
Член СПЧ Мысловский заявил, что доклад ОБСЕ по Донецку подготовили без выезда на место
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Миссия ОБСЕ выпустила доклад о событиях в Донецке с обвинениями в адрес российских войск, при этом она с 24 февраля вообще не выезжала на места боев и делала заключения на основе информации украинских СМИ, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский.
"Миссия ОБСЕ выпустила доклад о событиях в Донецке, в котором пытается обвинить Россию в нарушениях правил ведения войны, приведшим к массовой гибели гражданского населения... Члены миссии ОБСЕ, работая в зоне конфликта, практически избегали выездов на места боевых столкновений, чтобы лично изучить последствия конфликтов... С 24 февраля они вообще не выезжали на места боев и использовали свои возможности скорее со шпионскими, чем миротворческими целями. Они лично никогда не выезжали ни в Волноваху, ни в Мариуполь и свое заключение делали на лживой информации украинских СМИ", - написал Мысловский в своем Telegram-канале.
По его словам, в докладе утверждается, что российскими войсками "взорван городской театр с укрывавшимися там жителями города", а также производилась "бомбардировка мариупольского роддома".
"Оба эти факты не имеют под собой никаких доказательств... Эти утверждения были давно опровергнуты. О взрыве театра разведка ДНР предупреждала за несколько дней. А после освобождения Мариуполя специалисты установили, что здание театра было взорван изнутри. Это же подтвердили и выжившие горожане. Аналогично были опровергнуты и утверждения о бомбардировке роддома. По всем этим фактам сейчас ведётся расследование", - отметил Мысловский.
В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР.
За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.