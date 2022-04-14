https://ria.ru/20220414/detsady-1783477818.html
Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет
Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет - РИА Новости, 14.04.2022
Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца 2023 года местами в детских садах должны быть обеспечены все дети, показатель не достигнут в возрастной... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:34
2022-04-14T11:34
2022-04-14T11:34
общество
пермский край
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россия
татьяна голикова
дети
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца 2023 года местами в детских садах должны быть обеспечены все дети, показатель не достигнут в возрастной группе до трех лет."Еще одна задача - обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования, за предыдущие годы нам далось обеспечить этот показатель для детей в возрасте от 3 до семи лет. Сейчас мы должны обеспечить местами всех детей до трех лет", - сказала Голикова на совещании по строительству объектов образования и реализации программы капитального ремонта школ.По ее словам, в этом году начали работать 45 новых детсадов на 6,6 тысячи мест, еще 257 детсадов на 38,5 тысяч мест должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Голикова отметила, что доступность мест в детсадах должна обеспечиваться с опережением, реагируя на те демографические тенденции, которые сложились в ряде регионов страны.Лидерами по темпам строительства сегодня являются Татарстан, Чечня, Пермский край. Белгородская и Рязанская области, добавила Голикова. Ряд регионов отстает от плановых сроков строительства, в том числе из-за удорожания стоимости. В этой связи в феврале правительство выделило 19,2 миллиарда рублей дополнительно. Всего за на 2022-2024 годы на эти цели в бюджете предусмотрено 43,8 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, пермский край, рязанская область, россия, татьяна голикова, дети
Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет
Голикова: местами в детсадах до конца 2023 года должны быть обеспечены все дети
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца 2023 года местами в детских садах должны быть обеспечены все дети, показатель не достигнут в возрастной группе до трех лет.
"Еще одна задача - обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования, за предыдущие годы нам далось обеспечить этот показатель для детей в возрасте от 3 до семи лет. Сейчас мы должны обеспечить местами всех детей до трех лет", - сказала Голикова на совещании по строительству объектов образования и реализации программы капитального ремонта школ.
По ее словам, в этом году начали работать 45 новых детсадов на 6,6 тысячи мест, еще 257 детсадов на 38,5 тысяч мест должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Голикова отметила, что доступность мест в детсадах должна обеспечиваться с опережением, реагируя на те демографические тенденции, которые сложились в ряде регионов страны.
Лидерами по темпам строительства сегодня являются Татарстан, Чечня, Пермский край
. Белгородская и Рязанская области
, добавила Голикова. Ряд регионов отстает от плановых сроков строительства, в том числе из-за удорожания стоимости. В этой связи в феврале правительство выделило 19,2 миллиарда рублей дополнительно. Всего за на 2022-2024 годы на эти цели в бюджете предусмотрено 43,8 миллиарда рублей.