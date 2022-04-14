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Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области
Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области - РИА Новости, 14.04.2022
Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое украинских детей госпитализированы с ранениями в белгородскую больницу. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:50
2022-04-14T23:50
2022-04-14T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
белгородская область
украина
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дети
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое украинских детей госпитализированы с ранениями в белгородскую больницу.Ранее Гладков сообщил об обстреле в четверг расположенного менее чем в 1 километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирных жителей Белгородской области никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет."К сожалению, есть двое детей, которые были доставлены с территории Украины - они имеют ранения. Они находятся сейчас у нас в больнице. Ими занимаются врачи. Это жители Украины", - сказал Гладков во время вечерней прямой линии в соцсети "ВКонтакте".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html
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белгородская область, украина, луганская область, дети, вячеслав гладков
Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области
Губернатор Гладков: двое раненых украинских детей находятся в белгородской больнице