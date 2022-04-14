https://ria.ru/20220414/deti-1783631237.html

Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области

Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области - РИА Новости, 14.04.2022

Двое раненых украинских детей находятся в больнице Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое украинских детей госпитализированы с ранениями в белгородскую больницу. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:50

2022-04-14T23:50

2022-04-14T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

белгородская область

украина

луганская область

дети

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое украинских детей госпитализированы с ранениями в белгородскую больницу.Ранее Гладков сообщил об обстреле в четверг расположенного менее чем в 1 километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирных жителей Белгородской области никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет."К сожалению, есть двое детей, которые были доставлены с территории Украины - они имеют ранения. Они находятся сейчас у нас в больнице. Ими занимаются врачи. Это жители Украины", - сказал Гладков во время вечерней прямой линии в соцсети "ВКонтакте".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.

https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html

белгородская область

украина

луганская область

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белгородская область, украина, луганская область, дети, вячеслав гладков