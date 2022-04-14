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Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220414/dagestan-1783527746.html
Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне
Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне
Повышение цен на отели в Сочи может спровоцировать отток до 15 процентов российских туристов в Дагестан, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянса... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:09
2022-04-14T18:10
туризм
новости - туризм
сочи
каспийское море
туризм
туристы
республика дагестан
отдых
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СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Повышение цен на отели в Сочи может спровоцировать отток до 15 процентов российских туристов в Дагестан, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян."Если в Сочи поток примерно 5,5 — 6 миллионов, то где-то за год 500 тысяч Дагестан заберет у курорта. В республике много интересных экскурсий. Поэтому туда поедут разные люди — молодежь и взрослая категория. Но это при одном условии: если Сочи не снизит цены", — сказал собеседник агентства.По словам Мкртчяна, цены в Дагестане на 30 процентов ниже, чем в Сочи. Дополнительным мотиватором для отдыхающих станет теплое и чистое Каспийское море, добавил он.При этом он отметил, что семьи, скорее всего, все же выберут пляжный отдых на курортах Кубани.
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новости - туризм, сочи, каспийское море, туризм, туристы, республика дагестан, отдых, авиарейсы
18:09 14.04.2022 (обновлено: 18:10 14.04.2022)
 
Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне

Дагестан может переманить у Сочи до 15 процентов туристов этим летом, считает эксперт

© Фото : Антон АгарковБерег Каспийского моря в районе Дербента на рассвете
Берег Каспийского моря в районе Дербента на рассвете - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Антон Агарков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Повышение цен на отели в Сочи может спровоцировать отток до 15 процентов российских туристов в Дагестан, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.
"Если в Сочи поток примерно 5,5 — 6 миллионов, то где-то за год 500 тысяч Дагестан заберет у курорта. В республике много интересных экскурсий. Поэтому туда поедут разные люди — молодежь и взрослая категория. Но это при одном условии: если Сочи не снизит цены", — сказал собеседник агентства.
По словам Мкртчяна, цены в Дагестане на 30 процентов ниже, чем в Сочи. Дополнительным мотиватором для отдыхающих станет теплое и чистое Каспийское море, добавил он.
При этом он отметил, что семьи, скорее всего, все же выберут пляжный отдых на курортах Кубани.
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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