https://ria.ru/20220414/dagestan-1783527746.html

Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне

Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперт назвал альтернативу Сочи в предстоящем курортном сезоне

Повышение цен на отели в Сочи может спровоцировать отток до 15 процентов российских туристов в Дагестан, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянса... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:09

2022-04-14T18:09

2022-04-14T18:10

туризм

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сочи

каспийское море

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республика дагестан

отдых

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СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Повышение цен на отели в Сочи может спровоцировать отток до 15 процентов российских туристов в Дагестан, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян."Если в Сочи поток примерно 5,5 — 6 миллионов, то где-то за год 500 тысяч Дагестан заберет у курорта. В республике много интересных экскурсий. Поэтому туда поедут разные люди — молодежь и взрослая категория. Но это при одном условии: если Сочи не снизит цены", — сказал собеседник агентства.По словам Мкртчяна, цены в Дагестане на 30 процентов ниже, чем в Сочи. Дополнительным мотиватором для отдыхающих станет теплое и чистое Каспийское море, добавил он.При этом он отметил, что семьи, скорее всего, все же выберут пляжный отдых на курортах Кубани.

https://ria.ru/20220414/marshruty-1783468770.html

сочи

каспийское море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, каспийское море, туризм, туристы, республика дагестан, отдых, авиарейсы