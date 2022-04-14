https://ria.ru/20220414/bucha-1783528678.html

Судмедэксперт объяснил, почему считает видео из Бучи постановочными

Судмедэксперт объяснил, почему считает видео из Бучи постановочными - РИА Новости, 14.04.2022

Судмедэксперт объяснил, почему считает видео из Бучи постановочными

Видео и фотографии, опубликованные киевским режимом о событиях в Буче, являются постановочными из-за множества несостыковок во внешнем виде и расположении якобы РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:47

2022-04-14T14:47

2022-04-14T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

буча

киевская область

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Видео и фотографии, опубликованные киевским режимом о событиях в Буче, являются постановочными из-за множества несостыковок во внешнем виде и расположении якобы убитых там людей, считает эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области Роман Евдокимов.Ранее украинские власти и СМИ распространили фото и видеозаписи, снятые якобы в городе Буча Киевской области с телами погибших. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях российских военных", являются "очередной провокацией".Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В частности, на одном из видео показаны два тела, которые лежат на улице на правом боку с завязанными сзади руками и надетыми на головы капюшонами. Человек на видеозаписи развязывает руки одному из них."Расположение тел показывает, что они лежат однотипно. Однако так не бывает - каждый человек умирает по-своему, и одинаковых положений тел быть не может", - объяснил Евдокимов журналистам.Он добавил, что повязка на руках, несмотря на дождь, сухая и чистая, а на запястьях рук нет зоны странгуляции."Если бы руки были завязаны за какое-то время до наступления смерти, должна была остаться борозда", - пояснил эксперт.На другом видео два тела лежат на дороге в луже лицом вниз. Рука одного из них лежит на другом."Если рассматривать это как место происшествия, то расположение трупов не соответствует действительности - они должны были упасть плашмя", - сказал Евдокимов.Он также обратил внимание на то, что ни на одежде погибших, ни в луже, в которой они лежат, нет следов крови.Еще одна несостыковка в видео, со слов эксперта, в том, что "кожные покровы кисти трупа имеют следы подсыхания", которые встречаются, если тело находится в сухом проветриваемом помещении либо холодильной камере, "но не на улице в дождливую погоду"."Эти люди погибли ранее и были расположены в этих местах. Это не места происшествий", - считает эксперт.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

https://ria.ru/20220412/bucha-1783146272.html

https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782818171.html

буча

киевская область

украина

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Влада Копылова

буча, киевская область, украина