https://ria.ru/20220414/briks-1783513151.html
Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем
Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.04.2022
Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем
Координаторы по делам БРИКС договорились о дальнейшем укреплении солидарности и сотрудничества для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:42
2022-04-14T13:42
2022-04-14T13:42
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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Координаторы по делам БРИКС договорились о дальнейшем укреплении солидарности и сотрудничества для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир, включая пандемию COVID-19 и восстановление экономики.Это намерение было озвучено во время второй встречи координаторов по делам БРИКС в 2022 году, которая состоялась 12-13 апреля в формате видеоконференции.Встреча прошла под председательством координатора по делам БРИКС, заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя. В мероприятии также приняли участие координаторы от России, Индии, Бразилии, ЮАР, а также представители соответствующих ведомств Китая.Ма Чжаосюй отметил, что достижение целей в области устойчивого развития на период до 2030 года сталкивается с новыми рисками и вызовами. В этой связи, продолжил он, страны БРИКС должны углублять стратегическое партнерство, предлагать решения для обеспечения честности и справедливости, укреплять стабильность глобального рынка, выстраивать линию обороны для совместной борьбы с пандемией и придавать импульс международному сотрудничеству в целях развития.Китай как председатель БРИКС в этом году надеется на сотрудничество с партнерами по объединению для дальнейшего укрепления связей и координации, углубления практического сотрудничества и обеспечения успешного проведения встречи руководителей стран БРИКС, отметил Ма Чжаосюй.Представители остальных стран БРИКС высоко оценили ведущую роль Китая в качестве председателя, полностью подтвердили достижения и прогресс, достигнутые в рамках сотрудничества стран "пятерки" в различных областях в этом году, выразили готовность и дальше поддерживать работу Китая в качестве председателя БРИКС.Все стороны подчеркнули, что в настоящее время мир сталкивается с многочисленными вызовами, такими как пандемия, вялое восстановление экономики и украинский кризис.Они сошлись во мнении, что странам БРИКС следует и дальше укреплять солидарность и сотрудничество, а также вносить еще больший вклад в совершенствование глобального управления, содействие восстановлению экономики, реализацию целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и борьбу с пандемией.
https://ria.ru/20220412/sdelki-1783073523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, брикс
МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Координаторы по делам БРИКС договорились о дальнейшем укреплении солидарности и сотрудничества для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир, включая пандемию COVID-19 и восстановление экономики.
Это намерение было озвучено во время второй встречи координаторов по делам БРИКС
в 2022 году, которая состоялась 12-13 апреля в формате видеоконференции.
Встреча прошла под председательством координатора по делам БРИКС, заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя. В мероприятии также приняли участие координаторы от России
, Индии
, Бразилии
, ЮАР
, а также представители соответствующих ведомств Китая
.
Ма Чжаосюй отметил, что достижение целей в области устойчивого развития на период до 2030 года сталкивается с новыми рисками и вызовами. В этой связи, продолжил он, страны БРИКС должны углублять стратегическое партнерство, предлагать решения для обеспечения честности и справедливости, укреплять стабильность глобального рынка, выстраивать линию обороны для совместной борьбы с пандемией и придавать импульс международному сотрудничеству в целях развития.
Китай как председатель БРИКС в этом году надеется на сотрудничество с партнерами по объединению для дальнейшего укрепления связей и координации, углубления практического сотрудничества и обеспечения успешного проведения встречи руководителей стран БРИКС, отметил Ма Чжаосюй.
Представители остальных стран БРИКС высоко оценили ведущую роль Китая в качестве председателя, полностью подтвердили достижения и прогресс, достигнутые в рамках сотрудничества стран "пятерки" в различных областях в этом году, выразили готовность и дальше поддерживать работу Китая в качестве председателя БРИКС.
Все стороны подчеркнули, что в настоящее время мир сталкивается с многочисленными вызовами, такими как пандемия, вялое восстановление экономики и украинский кризис.
Они сошлись во мнении, что странам БРИКС следует и дальше укреплять солидарность и сотрудничество, а также вносить еще больший вклад в совершенствование глобального управления, содействие восстановлению экономики, реализацию целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и борьбу с пандемией.