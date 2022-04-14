https://ria.ru/20220414/briks-1783513151.html

Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем

Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.04.2022

Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем

Координаторы по делам БРИКС договорились о дальнейшем укреплении солидарности и сотрудничества для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:42

2022-04-14T13:42

2022-04-14T13:42

россия-китай: главное

китай

россия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg

МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Координаторы по делам БРИКС договорились о дальнейшем укреплении солидарности и сотрудничества для решения многочисленных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир, включая пандемию COVID-19 и восстановление экономики.Это намерение было озвучено во время второй встречи координаторов по делам БРИКС в 2022 году, которая состоялась 12-13 апреля в формате видеоконференции.Встреча прошла под председательством координатора по делам БРИКС, заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя. В мероприятии также приняли участие координаторы от России, Индии, Бразилии, ЮАР, а также представители соответствующих ведомств Китая.Ма Чжаосюй отметил, что достижение целей в области устойчивого развития на период до 2030 года сталкивается с новыми рисками и вызовами. В этой связи, продолжил он, страны БРИКС должны углублять стратегическое партнерство, предлагать решения для обеспечения честности и справедливости, укреплять стабильность глобального рынка, выстраивать линию обороны для совместной борьбы с пандемией и придавать импульс международному сотрудничеству в целях развития.Китай как председатель БРИКС в этом году надеется на сотрудничество с партнерами по объединению для дальнейшего укрепления связей и координации, углубления практического сотрудничества и обеспечения успешного проведения встречи руководителей стран БРИКС, отметил Ма Чжаосюй.Представители остальных стран БРИКС высоко оценили ведущую роль Китая в качестве председателя, полностью подтвердили достижения и прогресс, достигнутые в рамках сотрудничества стран "пятерки" в различных областях в этом году, выразили готовность и дальше поддерживать работу Китая в качестве председателя БРИКС.Все стороны подчеркнули, что в настоящее время мир сталкивается с многочисленными вызовами, такими как пандемия, вялое восстановление экономики и украинский кризис.Они сошлись во мнении, что странам БРИКС следует и дальше укреплять солидарность и сотрудничество, а также вносить еще больший вклад в совершенствование глобального управления, содействие восстановлению экономики, реализацию целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и борьбу с пандемией.

https://ria.ru/20220412/sdelki-1783073523.html

https://ria.ru/20220406/mashiny-1782105935.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, брикс